Macaber mysterie massaal gestrande bruinvissen groeit: driekwart blijkt drachtig

Zo luidt de eerste conclusie uit een onderzoek van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht naar de 190 dieren die tussen 23 en 31 augustus aanspoelden op de kuststrook tussen Texel en Schiermonnikoog.

Een deel van die dieren werd na de stranding overgebracht naar Utrecht voor onderzoek. Daar verrichtten de onderzoekers sectie op de overblijfselen. De eerste bruinvis die werd onderzocht, was een paar weken drachtig op het moment van overlijden volgens onderzoeksleider Lonneke IJsseldijk. Uiteindelijk bleek bijna driekwart van de onderzochte dieren drachtig.

Volgens IJsseldijk is dat een aanwijzing dat de bruinvissen tot kort voor hun dood in relatief goede gezondheid waren. Het paringsseizoen van bruinvissen ligt rond de maand juli. “Een ziek dier investeert geen energie in voortplanting”, zegt IJsseldijk.

Twee weken dood

Tijdens het onderzoek in Utrecht bleek dat de bruinvissen toen ze aanspoelden al ongeveer twee weken dood waren. De meeste dieren leken goed doorvoed. Ook dat is een aanwijzing dat ze tot kort voor hun dood relatief gezond waren.

Bij het vervolgonderzoek, onder meer aan de Universiteit Utrecht, Wageningen Marine Research en de Erasmus Universiteit, wordt geprobeerd de precieze doodsoorzaak te achterhalen. IJsseldijk vertelt dat ze rekening houdt met vier scenario’s: onderwatergeluid van defensieactiviteit of windmolens, infectieziektes, algentoxines en toeval. “Je kunt niet uitsluiten dat er bruinvissen doodgaan in de zomer, maar dat ze nu, door een samenloop van stroming en wind, zijn aangespoeld op de Wadden is toeval. Maar dan zit je nog steeds met de vraag waaróm een groep schijnbaar gezonde dieren plots doodgaat.”

Moordmysterie

De bruinvis is een kleine walvissoort die leeft in de Noordzee en het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan. Naar schatting zwemmen er in de Noordzee zo’n 350.000 dieren. Onderzoek naar het dieet van de dieren moet aanwijzingen bieden voor de herkomst van de gestrande dieren. In de magen van gestrande bruinvissen zitten vaak de slecht verteerbare gehoorbeentjes van de vis die ze hebben gegeten. Die gehoorbeentjes zijn voor iedere vissoort uniek, en omdat niet iedere vissoort overal in de Noordzee voorkomt, kunnen ze helpen bij een plaatsbepaling.

In tegenstelling tot een moordmysterie op papier of in de bioscoop, bestaat er bij deze wetenschappelijke detective een gedegen risico dat er, ondanks alle inspanningen, geen definitieve doodsoorzaak van de bruinvissen wordt gevonden. “Maar zelfs dan kun je waarschijnlijk wel een aantal oorzaken afstrepen”, zegt IJsseldijk. “Dat is ook belangrijk.”