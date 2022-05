Maat voor niks in onderzoekscommissie kinderopvang: expertencomité kan nergens op antwoorden

Na het drama in kinderdagverblijf ’t Sloeberhuisje kondigde minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) een nieuw expertencomité aan dat ‘moeilijke dossiers mee moet beoordelen’. Maar bijna twee maanden na de oprichting weten de experts nog niet wat ze precies mogen doen.

In het Vlaams Parlement komt de onderzoekscommissie naar de problemen in de kinderopvang voorlopig niet onder stoom. Na twee eerdere bijeenkomsten die weinig helderheid brachten, was het vandaag de beurt aan professor seksueel strafrecht Liesbet Stevens (KU Leuven). Zij is voorzitter van een nieuw Comité van Toezicht, maar moest toegeven dat dat comité eigenlijk nog niet aan de slag is.

Het Comité van Toezicht was nochtans groots aangekondigd door minister Wouter Beke na de dood van een peuter in een crèche in Mariakerke. Het orgaan, dat opgericht werd op 14 maart, moest een onafhankelijk expertenpanel worden dat probleemdossiers mee in de gaten zou houden.

Maar dat blijft voorlopig theorie. Het Comité van Toezicht is nog maar drie keer samengekomen, en weet nog niet wat zijn rol precies is. Hoe ze kunnen ingrijpen, wanneer ze dossiers mogen inkijken, welke bevoegdheden ze hebben, hoe het comité verschilt van andere toezichtsorganen: niets daarvan is duidelijk.

Amateuristisch

Het parlement krabde zich in de haren. De onderzoekscommissie had veel vragen, maar moest die stellen aan iemand die zelf nog van niks weet. “Deze vergadering heeft een hoog virtueel gehalte”, concludeerde Groen-fractieleider Björn Rzoska.

Het leidde opnieuw tot kritiek op de doortastendheid van Beke, zeker toen bleek dat het nieuwe comité aanvankelijk pas om de twee maanden zou samenkomen. “Dit komt heel amateuristisch over van de minister. Veel gevoel voor urgentie krijg ik hier niet bij”, aldus Rzoska. “Ik heb de indruk dat het een kwestie is van: wij hebben een extern comité opgericht – vakje afgevinkt, en klaar”, zegt Hannes Anaf (Vooruit).

Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Beeld BELGA

Ook parlementslid Lise Vandecasteele (PVDA) schiet met scherp op de minister van Welzijn. “Het is wel erg schrijnend: het is nu helemaal duidelijk dat het comité met externe experten er snel snel gekomen is, zonder duidelijke opdracht of statuut.”

Bovendien dateert de vraag om een expertencommissie al van lang voor het drama in Mariakerke. “Het kinderrechtencommissariaat drong er al sinds december 2020 op aan een comité met externe experts op te richten”, zegt Celia Groothedde (Groen). Vandecasteele vult aan: “De kinderrechtencommissaris vroeg dat in een overleg in januari 2021, in een brief in februari, in een mail aan het kabinet in maart, in een vergadering in mei, enzovoort.”

Nu is het expertencomité er wel, maar weet nog steeds niemand wat het moet doen. En dat is de verantwoordelijkheid van Beke, klinkt het in koor bij de oppositie: hij neemt de problemen maar niet in handen. “Is dit het transparant en correct handhavingsbeleid dat de minister beloofde? Ik kan er niet bij dat er steeds maar werkgroepen worden opgericht die vooral de schijn van handelingsvaardigheid wekken, terwijl we week na week tekorten, problemen en crisissen in de kinderopvang zien opduiken”, aldus Groothedde.