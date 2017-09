Maar liefst vier groenten in deze zalmgratin voor de ultieme vitamineboost

Wat heb je nodig?

600 g verse zalmfilet

400 g bladspinazie (diepvries)

1 preistengel, in ringen

250 g witte champignons, in plakjes

6 lente-uitjes, in ringen

500 g krielaardappelen

2,5 dl melk

2 dl room

4 el geraspte kaas

2,5 dl groentebouillon

3 el bloem

1 tl gedroogde oregano

1/2 tl gedroogde basilicum

3 el boter + extra om te bakken

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Meng de gedroogde kruiden onder de room en kruid met peper en zout. Verwarm de oven voor op 180 °C.

Stap 2: Kook de krielaardappelen beetgaar in licht gezouten water. Giet af, laat wat afkoelen en halveer ze.

Stap 3: Verhit een klontje boter in een pan en bak de prei 5 minuten. Voeg op het einde de spinazie toe en laat slinken.

Kruid met peper en zout.

Stap 4: Beboter een grote ovenschotel. Verdeel er de prei, de spinazie, de champignons,

de lente-ui en de halve krielaardappelen over. Overgiet met de room. Zet de schotel 20 minuten in de oven.

Stap 5: Smelt ondertussen de boter in een pan en voeg al roerend de bloem toe. Giet er de melk en de groentebouillon bij.

Breng al roerend aan de kook tot de saus dikker wordt. Kruid met peper en zout.

Stap 6: Haal de schotel uit de oven. Schik de stukken zalm op de gegrilde groenten en giet er de saus over. Strooi de geraspte kaas over de schotel en zet nog

eens 20 minuten in de oven.

