‘Maar de mijne is niet zo groot’: en toch is elke loslopende hond een gevaar voor de ree

In het Zoniënwoud zijn in 2021 minstens 34 reeën doodgebeten door een hond. ‘Het is voor de flora, de fauna, maar ook voor andere bezoekers, beter om de hond aan de leiband te houden.’

Het is een zonnige woensdagnamiddag als in het Zoniënwoud een kwispelende hond op de verslaggever komt aangesneld. “Hij bijt niet”, verklaart zijn baasje desgevraagd. Toch moet de hond hier eigenlijk aan de lijn. Het huisdier vormt een bedreiging voor de vaste bewoner van het grootste bos van België: de ree.

“We doen sinds 2008 onderzoek naar de reeënpopulatie in het Zoniënwoud”, legt Jim Casaer van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek uit. “We tellen reeën op een aantal vaste trajecten. Sinds 2014 hebben we er duidelijk minder waargenomen. Dat kan een aantal redenen hebben. Zo is het mogelijk dat het woud dichter begroeid is geraakt, waardoor wij de reeën minder makkelijk kunnen zien. Ook verkeersongelukken, ziektes en loslopende honden zijn een mogelijke oorzaak.”

Dat honden ten minste een deel van het probleem vormen, is inmiddels duidelijk. Het aantal reeën dat wordt doodgebeten in het Zoniënwoud blijkt flink toegenomen. In het Brusselse gedeelte ging het in 2021 om vijftien bekende gevallen. In 2019 waren dat er nog maar twee. In het Waalse en Vlaamse deel werden negentien doodgebeten exemplaren gevonden. Dat bracht het totaal op 34 voor dat jaar. Al lag het werkelijke aantal waarschijnlijk hoger. Deze getallen zeggen namelijk enkel iets over de reeën waarbij deze doodsoorzaak kon worden vastgesteld.

Onvoorspelbaar

Wanneer ik de hondenbezitter in het Zoniënwoud op de verontrustende cijfers wijs, is die niet meteen overtuigd. “Op drukke plekken doe ik hem altijd aan de lijn, maar hier is het zo rustig. Bovendien is mijn hond niet erg groot. Zou een ree daar nu van schrikken?”

Ja, weet Casaer. “Reeën kunnen heel goed omgaan met alles wat voorspelbaar is. Het zijn zogenoemde ‘cultuurvolgers’. Als mountainbikers, wandelaars en honden gewoon op de wandelpaden blijven, trekken ze zich daar weinig van aan. Dat zijn ze hier in Zoniënwoud, waar altijd veel toerisme is, wel gewend.

“Anders is het als de situatie onvoorspelbaar wordt. Als honden plotseling opduiken, veroorzaakt dat problemen. De grootte van het dier maakt niet zoveel uit. Ook een kleine hond, die de ree niet zal doodbijten maar wel kan opjagen, veroorzaakt veel stress.”

De reeën zien de hond als gevaar en vluchten. In sommige gevallen steken ze de autoweg blindelings over of laten ze hun jongen alleen achter. Ook honden die nieuwsgierig een kalfje besnuffelen, zijn bepaald niet onschuldig. De ree herkent de geur van de jongen vervolgens niet meer en verstoot het eigen nageslacht.

Complexe regels

De Stichting Zoniënwoud probeert het publiek van al deze gevaren te doordringen. “We hebben de zogenoemde ‘goede gewoontes’, vertelt Sanne De Troyer. “Een hele belangrijke ‘goede gewoonte’ is om honden aan de leiband te houden.”

In sommige delen van het woud is dat ook daadwerkelijk verplicht. Al is het wel een beetje complex. Dat komt omdat het Zoniënwoud in zowel het Brussels, Waals als Vlaams Gewest ligt. De Troyer: “In alle drie de gewesten zijn de regels net weer iets anders. Mensen weten niet altijd precies in welk gedeelte van het bos ze lopen en gaan dus gemakkelijk in de fout. Bovendien denken ze ook vanuit het standpunt van de hond. Die willen ze het liefst veel vrijheid geven. Onze stichting zou graag zien dat de regels worden geharmoniseerd. Zowel voor de mensen die moeten handhaven als voor de bezoekers van het bos is de huidige situatie onduidelijk en inefficiënt.”

Tot die tijd doet de stichting een beroep op de eigen verantwoordelijkheid. “Het is voor de flora, de fauna, maar ook voor de andere bezoekers beter om de hond aan de leiband te houden.”

Al zijn er ook radicale oplossingen te verzinnen, zo blijkt wanneer deze woensdagnamiddag een fietser het bospad komt opgedraaid. Achterop de bagagedrager troont een puppy. Veilig in een bench. Het hondje kijkt vanachter de tralies van zijn kooi nieuwsgierig het woud in. Hij doet in ieder geval geen vlieg kwaad. En al zeker geen ree.