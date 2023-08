Maandenlang geen passagierstreinen door Zwitserse Gotthardtunnel na ontsporing

Het herstel van de andere tunnelbuis zal tot begin volgend jaar duren, verwacht de Zwitserse federale spoorwegmaatschappij SBB. Volgens de SBB bevinden zich nog zestien wagons van de ontspoorde trein in de tunnel. De Gotthardtunnel is met 57 kilometer de langste spoorwegtunnel ter wereld. Sinds de opening in 2016 vormt de tunnel een belangrijke doorvoerroute voor goederen van Duitsland naar Italië.

Ruim tweederde van de goederen die per trein door de Zwitserse Alpen worden vervoerd, passeren de Gotthardtunnel. Daardoor is er een snellere verbinding mogelijk tussen onder meer industriegebieden en havens in Noord-Italië en de havens van Rotterdam en Antwerpen. Zolang de tunnel gesloten is moeten goederentreinen omreizen.

Op alternatieve routes kunnen door het bergachtige terrein vaak alleen kortere en minder zware treinen worden ingezet, en zijn soms extra locomotieven nodig. Daarom heeft de heropening van de tunnel voor goederenverkeer de hoogste prioriteit.

Panoramische route

Het is nog niet bekend waardoor de goederentrein vorige week kon ontsporen. De trein was onderweg van Italië naar Duitsland en reed op het moment van de ontsporing ongeveer 100 kilometer per uur. Er vielen geen gewonden. De herstelwerkzaamheden worden bemoeilijkt doordat er door het ongeluk nog altijd geen elektriciteit is in de beschadigde tunnelbuis.

‘Het lijkt erop dat de schade aanzienlijk groter is dan bleek uit de eerste inschattingen’, aldus de SBB. In totaal moet zo’n 8 kilometer spoor worden vervangen, wat zeker tot het eind van dit jaar zal duren. Tot nader order zullen passagierstreinen gebruik moeten maken van de ‘panoramische route’ door de bergen, een route die zeker een uur langer duurt. Voor internationale reizigers, bijvoorbeeld op het traject Zürich-Milaan, bedraagt de extra reistijd volgens SBB ongeveer twee uur.