Maandblad Linda de Mol kreeg in 2020 al signalen over grensoverschrijdend gedrag Ali B in ‘The Voice of Holland’

Vorige week onthulde het BNNVara-programma BOOS dat meerdere prominente medewerkers van The Voice of Holland zich schuldig zouden hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het zou gaan om de coaches Ali B en Marco Borsato, bandleider Jeroen Rietbergen - tot voor kort de partner van Linda - en een regisseur.

In de uitzending reageerde John de Mol, bedenker en lange tijd producent van het programma, geschokt. De Mol claimde dat hij sinds het begin van The Voice in 2010 slechts één keer had gehoord over wangedrag door een medewerker van het programma, bandleider Rietbergen.

Nu blijkt dat maandblad Linda, sinds 2019 onderdeel van Talpa en geleid door zus Linda de Mol, al eerder concrete signalen ontving van seksueel wangedrag door Ali B. Onder meer een voormalige deelneemster aan The Voice benaderde de redactie. Ze werd in 2014 uitgenodigd in de studio van Ali B in Almere, waar hij seks zou hebben gehad met de toen 18-jarige vrouw. Volgens de getuige verstijfde ze en durfde ze wegens de machtsverhouding niets te ondernemen. Een andere vrouw maakte gewag van ongewenste betastingen. De twee vrouwen wilden anoniem met hun ervaringen naar buiten treden in Linda, maar wilden destijds nog geen aangifte doen.

Ali B Beeld BELGAIMAGE

De getuigenissen leidden echter niet tot publicatie, schrijft de Nederlandse Volkskrant. Dat blijkt uit gesprekken met diverse (oud-)medewerkers van Linda, en het bericht wordt bevestigd door de creatief directeur van het blad. De hoofdredactie zou de bewijzen ‘te mager’ gevonden hebben. “We geloofden de vrouwen absoluut, maar er was meer bewijs nodig”, klinkt het bij creatief directeur Jildou van der Bijl.

“We hebben - in onze research - nog een jonge vrouw gesproken die ook vertelde over seksueel grensoverschrijdend gedrag door Ali B. Desondanks achtten wij de bewijslast (nog) niet groot genoeg om hierover te publiceren, er was bovendien geen sprake van aangifte. Publicatie op dat moment zou juist schadelijk kunnen zijn geweest voor de slachtoffers.”

Linda de Mol werd wel op de hoogte gebracht van de getuigenissen, maar er werd geen melding gedaan bij moederbedrijf Talpa. Ze zegt de aantijgingen niet gedeeld te hebben met broer John ‘om de anonimiteit en de wens van het slachtoffer te respecteren’. In maart 2021 zocht de redactie wel contact met programmamaker Tim Hofman van BOOS na zijn oproep tot getuigen. “In een persoonlijk gesprek samen met de twee jonge vrouwen zijn in maart 2021 de getuigenissen overgedragen aan hem en zijn redactie. We zijn ontzettend blij en trots dat deze twee dappere vrouwen inmiddels aangifte hebben gedaan en dat hun ervaringen een podium hebben gevonden, waardoor deze praktijken gestopt kunnen worden”, besluit Van der Bijl.

Tegen Ali B zijn intussen twee aangiftes gedaan, waarvan één wegens verkrachting. Voordat de tweede aangifte binnenkwam, heeft RTL de samenwerking met de rapper voorlopig stopgezet. Ali B wil niet op de beschuldigingen in de Volkskrant reageren. Eerdere aantijgingen ontkent hij ook met klem.