Maandag staking bij Brussels Airlines: wat zijn de gevolgen voor 116 geplande vluchten?

Het personeel van Brussels Airlines legt maandag vanaf 5 uur het werk neer voor een 24 urenstaking. De vakbonden hekelen de werkdruk, de luchtvaartmaatschappij reageert met een schadeclaim van 2,5 miljoen euro. De vertrouwensbreuk is groot, net als de hinder voor de reizigers.

1. Waarom wordt er gestaakt?

Het personeel van Brussels Airlines voerde de voorbije maanden al meermaals actie voor structurele oplossingen om de hoge werkdruk aan te pakken. Het ging toen om kleinere, vooral symbolische acties, met de bedoeling om reizigers te ontzien. Maar komende maandag legt het cabinepersoneel – niet het grondpersoneel, volgens Brussels Airlines – toch het werk neer voor een 24 urenstaking.

“De covidcrisis heeft de luchtvaartsector hard getroffen”, klinkt het in een perscommuniqué van het gemeenschappelijk vakbondsfront. “Wij als werknemers hebben onze verantwoordelijkheid van in het begin opgenomen en onze hand uitgestoken om het bedrijf te helpen. Forse inleveringen van salaris en verhoogde productie hebben we aanvaard om het bedrijf te redden van de ondergang. Na één jaar stellen we vast dat deze getekende akkoorden niet worden gerespecteerd en door het management anders worden geïnterpreteerd.”

De vakbonden bij Brussels Airlines kondigen een staking aan voor aanstaande maandag. Het broeit al enige tijd bij de luchtvaartmaatschappij. Beeld BELGA

Paul Buekenhout van de christelijke vakbond ACV-Puls wijst erop dat al meer dan zes maanden met het management wordt overlegd, maar dat een oplossing uitblijft. Volgens hem is de frustratie onder het personeel intussen in die mate toegenomen dat spontane acties dreigden. Daarop werd beslist om over te gaan tot de staking. “Zo kan Brussels Airlines de nodige maatregelen treffen en kunnen reizigers voor maandag ondertussen een andere vlucht zoeken.”

2. Brussels Airlines reageert met een ingebrekestelling van 2,5 miljoen euro. Welk effect heeft dat?

“We hebben een ingebrekestelling gestuurd naar de vakbonden met de vraag om de stakingsoproep te annuleren”, zegt woordvoerster van Brussels Airlines Kim Daenen. Ze zegt dat Brussels Airlines heel verbaasd is door de stakingsactie en dat de regels duidelijk niet zijn gevolgd. “Daarom verhalen wij de mogelijke schade op de vakbonden. Het is ook voor ons een precedent, maar we willen een duidelijk signaal sturen dat het sociaal overleg gevolgd moet worden. Anders is alle vertrouwen weg.”

Het antwoord van de vakbonden laat zich raden: die spreken van een oorlogsverklaring en het breken van het stakingsrecht. “Dit is ongehoord”, zegt een verbolgen Buekenhout. “Het management zet mensen met hun rug tegen de muur. Dit is een brug te ver, dit is tegen het sociaal recht, tegen het internationaal stakingsrecht.” Volgens de vakbonden is de staking wel degelijk gedekt, aangezien er sinds augustus en september een stakingsaanzegging van onbepaalde duur loopt.

Professor arbeidsrecht Jan Buelens noemt de ingebrekestelling een intimidatie die eigenlijk geen schijn van kans maakt. “Economische schade verhalen kan enkel als er een aantoonbare fout is gemaakt. Een staking is geen fout.” Volgens Buelens is dit uniek in de geschiedenis. “Soms stapt men naar de rechtbank om stakersposten te verbieden, maar hier gaat men de staking zelf proberen te verbieden. Dat is ongezien.”

3. Wat is de mogelijke impact op reizigers en wat moeten die doen?

Hoeveel vluchten geannuleerd zullen worden indien de staking doorgaat kan men bij Brussels Airlines nog niet zeggen. Daarvoor is het afwachten hoeveel personeelsleden effectief gevolg geven aan de stakingsoproep. Voor maandag staan er 116 vluchten op de planning, alles samen goed voor zo’n 12.500 passagiers.

“Zowat de helft van de vluchten zou kunnen doorgaan”, zegt Daenen van Brussels Airlines. “Voor zowat 3.500 reizigers zijn we volop bezig met het omboeken via andere vluchten omdat hun normale vlucht is geannuleerd. Alle reizigers van wie we de contactgegevens hebben zijn per mail of per sms op de hoogte gebracht van de stand van zaken van hun vlucht, zodat we een chaos vermijden maandag.”