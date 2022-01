Maandag meer dan 75.000 besmettingen, ziekenhuisopnames gaan nog steeds in stijgende lijn

Tussen 18 en 24 januari werden dagelijks gemiddeld 52.043 nieuwe corona-infecties vastgesteld, een stijging met 63 procent op weekbasis. Vandaag werd de kaap van 3 miljoen bevestigde besmettingen sinds het begin van de epidemie, nu bijna twee jaar geleden, overschreden.

De r-waarde staat momenteel op 1,19, wat betekent dat de epidemie voorlopig nog in kracht toeneemt. Ruim 98 procent van de gevallen wordt momenteel veroorzaakt door de omikronvariant.

Afgelopen maandag werd een nieuw recorddagcijfer opgetekend, met voor de eerste keer ooit meer dan 75.000 besmettingen. De geregistreerde besmettingen zijn bovendien een onderschatting van de werkelijkheid: volgens viroloog Steven Van Gucht ligt het werkelijke aantal drie tot vier keer hoger. Dat zou betekenen dat er maandag tot 300.000 nieuwe infecties waren.

De viruscirculatie is momenteel het hoogst bij de 10- tot 19-jarigen, met elke dag bijna 13.500 nieuwe geregistreerde infecties. Per 100.000 tieners zijn dat er 1.022: elke dag raakt dus meer dan 1 procent van hen besmet. De grootste stijgingen worden nog steeds opgetekend bij de kinderen, met een toename van 113 procent op een week tijd.

Testen

Dagelijks werden gemiddeld 117.800 testen afgenomen. Dinsdag waren het er zelfs meer dan 150.000, wat ook een nieuw record is en waarmee de limiet van het aantal testen bereikt is.

46,1 procent van alle testen blijkt momenteel positief te zijn. De laatste dagen lijkt de positiviteitsratio te stabiliseren, mogelijk een eerste signaal dat de piek in de besmettingen in zicht is.

Ziekenhuizen

Het aantal ziekenhuisopnames wegens corona blijft voorlopig wel nog even stijgen. Tussen 21 en 27 januari zijn dagelijks gemiddeld 344 coronapatiënten gehospitaliseerd, een stijging met 34 procent op weekbasis. Dat is ook meer dan op de piek van de derde en de vierde golf vorig jaar.

Er liggen op dit ogenblik 3.694 patiënten met corona in het ziekenhuis (+35 procent). Onder hen hebben er 357 intensieve verzorging nodig. Dat is op weekbasis nog een daling van 3 procent, maar de daling lijkt de laatste dagen wel te vertragen en mogelijk zelfs te stoppen.

Overlijdens

Dagelijks overlijden ook nog steeds bijna 25 mensen aan een Covid-19-infectie. Dat cijfer blijft al een aantal weken relatief stabiel. Sinds het begin van de pandemie zijn in ons land al ruim 28.900 coronasterfgevallen te betreuren.

Vaccinaties

Intussen hebben meer dan 6,4 miljoen Belgen een boosterprik van een vaccin gekregen, goed voor 55,8 procent van de bevolking.

In Vlaanderen zijn 4,26 miljoen inwoners geboosterd, of 64 procent van de volledige bevolking. Wallonië zit aan 48,5 procent, terwijl in Brussel nog maar 31 procent zijn derde prik kreeg.

Bekijk hier ook de vaccinatiecijfers uit uw gemeente: