Maandag meer dan 60.000 besmettingen, aantal patiënten op intensieve zorg blijft dalen: dit zijn de meest recente coronacijfers

Het aantal besmettingen in België blijft doorstijgen, met in de week van 10 tot en met 16 januari dagelijks gemiddeld 28.252 besmettingen, 27 procent meer dan in de voorgaande zevendaagse periode.

De r-waarde staat op 1,19, wat betekent dat de epidemie nog in kracht toeneemt.

In de dagcijfers is te zien dat het aantal besmettingen elke dag van de laatste week hoger ligt dan op dezelfde dag een week eerder. Afgelopen maandag werden voorlopig zelfs 60.419 nieuwe infecties geregistreerd, tegenover 37.693 op maandag 10 januari. Het cijfer zal pas morgen volledig zijn en in het gemiddelde verschijnen, maar het is nu dus al een absoluut dagrecord.

Sowieso is het cijfer een onderschatting van de werkelijkheid, volgens viroloog Steven Van Gucht moeten de geregistreerde besmettingen in werkelijkheid met drie tot vier vermenigvuldigd worden aangezien lang niet iedereen wordt getest. Sinds 1 januari raakten al 450.000 Belgen officieel besmet, maar dat zijn er in werkelijkheid dus eerder 1,3 tot 1,8 miljoen.

De besmettingen stijgen vooral nog bij de kinderen, tieners, en de 80-plussers, met toenames van meer dan 80 procent. Bij de twintigers, de groep die enkele weken geleden als eerste begon te stijgen, is er wel al enkele dagen een daling op te merken. Mogelijk zijn de besmettingen daar dus wel al over hun piek.

West-Vlaanderen en Limburg kennen nog de hoogste toenames met meer dan 50 procent, Brussel en Luik stijgen het traagst met slechts 11 procent.

Testen

Het dagelijks aantal testen blijft stabiel op ongeveer 86.000 per dag. Sinds vorige week worden hoogrisicocontacten zonder symptomen niet meer getest.

Doordat er bij een gelijk aantal testen steeds meer positieve gevallen worden gevonden, stijgt de positiviteitsratio naar nooit geziene waardes. Gemiddeld 35 procent van alle testen blijkt nu positief, maar volgens het laatste dagcijfer is bijna de helft van alle testen positief: 48,3 procent. Hoe hoger het cijfer, hoe meer besmettingen worden gemist.

Ziekenhuizen

Ook in de ziekenhuizen gaat het aantal opnames wegens covid-19 nu duidelijk de hoogte in: de afgelopen week werden dagelijks gemiddeld 232 coronapatiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een stijging met 28 procent in vergelijking met de week voordien. Gisteren werden voor het eerst in meer dan anderhalve maand 300 nieuwe patiënten opgenomen.

Het totaal aantal patiënten met covid - daarbij ook mensen inbegrepen die voor een ander ziektebeeld opgenomen worden - neemt dan ook verder toe tot 2.568, een stijging met 27 procent. Het aantal mensen dat ernstig ziek is en op intensieve zorg moet worden opgenomen, daalt wel verder met 9 procent tot 387.

Overlijdens

Het aantal coronagerelateerde overlijdens neemt zeer lichtjes toe (+6 procent) tot 20 per dag.

Vaccinaties

Tot slot kregen iets meer dan 6 miljoen Belgen al een boosterdosis, goed voor 52 procent van de volledige bevolking.

In Vlaanderen is al 60 procent van de volledige bevolking geboosterd, goed voor bijna 4 miljoen inwoners. Wallonië loopt licht achter met 46 procent die een extra prik kreeg, Brussel zit aan minder dan de helft van Vlaanderen met nog geen 29 procent.