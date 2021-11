Maandag meer dan 19.000 besmettingen, gisteren 306 opnames: dit zijn de meest recente coronacijfers

Tussen 8 en 14 november werden gemiddeld 10.494 besmettingen per dag vastgesteld, wat een stijging met 27 procent is in vergelijking met de voorgaande week. De R-waarde daalde wel licht tot 1,12, wat betekent dat 100 besmette personen gemiddeld 112 anderen aansteken. Zolang het cijfer boven de 1 zit, groeit de epidemie.

Afgelopen maandag werden er minstens 19.306 besmettingen vastgesteld, een nog niet volledig maar nu al absoluut recordcijfer voor dit jaar, en bijna evenveel als het absolute record van de hele pandemie. Eind oktober vorig jaar werden er 22.221 besmettingen in een dag vastgesteld.

Aangezien het dagcijfer van maandag nog niet compleet is, is het nog niet in het gemiddelde opgenomen. Het maandagcijfer gaat daarmee wel flink boven dat van de maandag ervoor, 8 november. Toen werden er 15.000 besmettingen geteld.

Tegelijkertijd wordt er ook massaal getest: afgelopen maandag zelfs meer dan 115.000 keer. Gemiddeld werden er vorige week 80.908 tests per dag afgenomen, waarvan 13,8 procent positief bleek, een stijging van 1,9 procent. Nooit eerder dit jaar was de positiviteitsratio zo hoog: hoe hoger het cijfer, hoe meer een teken dat het werkelijke aantal besmette personen nog hoger is. West-Vlaanderen telt zelfs een positiviteitsratio van 16,5 procent.

Per leeftijdsgroep stijgen alle categorieën eveneens verder, met de grootste toenames bij de actieve bevolking tussen de 20 en 69. De grootste stijgingen zien we nog steeds in de Vlaamse provincies, met Oost-Vlaanderen als uitschieter: daar kwamen er bijna 50 procent meer besmettingen bij in een week tijd. Ook West-Vlaanderen blijft zwaar doorstijgen met bijna 40 procent. In Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant bedraagt de stijging minstens 25 procent.

Hospitalisaties

In de week van 11 tot en met 17 november werden gemiddeld 241,1 mensen per dag met covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is 18 procent meer dan vorige week, waarmee de stijging iets minder snel gaat dan de voorbije dagen. Gisteren moesten er wel 306 patiënten in 24 uur tijd worden opgenomen, de eerste keer dat we opnieuw boven de 300 opnames gingen sinds april.

Door de extreem hoge viruscirculatie komt nu ook in de ziekenhuizen stilaan een piek in zicht, maar wel ‘slechts’ die van de derde golf. De vaccins verlagen het aandeel besmette personen die naar het ziekenhuis moeten, en verhinderen dat de piek van de tweede golf bereikt wordt, met toen liefst 700 opnames per dag.

De grootste toenames in de ziekenhuizen vinden procentueel gezien plaats in Wallonië, met een toename van 29 procent. Vlaanderen stijgt met 17 procent, Brussel blijft stabiel met een zeer lichte daling van 2 procent. In Limburg stegen de hospitalisaties wel opnieuw met 53 procent.

Door de stijgingen bevinden zich intussen 2.809 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen (+24 procent), van wie er 568 op de afdeling intensieve zorg liggen (+26 procent). Dat laatste cijfer ligt wel nog ver onder de piek van de derde golf (950 ic-patiënten). De slechte cijfers zijn desondanks de reden waarom het Overlegcomité gisteren nieuwe maatregelen nam om de circulatie van het virus tegen te gaan.

Overlijdens

Voorts zijn van 8 tot en met 14 november gemiddeld 28 mensen per dag overleden na een besmetting met het coronavirus. Ook dat is een stijging in vergelijking met de week ervoor (+23 procent). Afgelopen maandag overleden er zelfs weer 45 mensen met een covid-infectie, het hoogste dagcijfer sinds begin mei. Het totale dodental voor België sinds de start van de pandemie bedraagt 26.484.

Vaccinaties

Op het Overlegcomité werd gisteren ook beslist de boosterprik van de coronavaccins versneld voor iedereen uit te rollen: bedoeling is tegen maart of april de hele bevolking opnieuw aan de beurt te laten voor een extra prik. Op dit moment is 7,7 procent van de bevolking met zo’n boostershot gevaccineerd. De volledige vaccinatiegraad ligt op net geen 75 procent, het aantal minstens deels gevaccineerden bedraagt 76,2 procent.

Vlaanderen loopt momenteel wat achter op de andere gewesten wat de boosterprikken betreft. Van de 65-plussers is nog geen derde gevaccineerd, terwijl dat in Brussel wel al 34,9 procent is, en in Wallonië 38,8 procent.