Maandag hoogste aantal besmettingen van het jaar, ook opnieuw stijging in ziekenhuizen: dit zijn de recentste coronacijfers

Tussen 11 en 17 oktober werden er elke dag gemiddeld bijna 3.250 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, een stijging van 53 procent tegenover een week eerder.

Het cijfer van 6.466 besmettingen afgelopen maandag, 18 oktober, is nog niet definitief, en is daarom nog niet in het gemiddelde verrekend. Dat zal pas morgen het geval zijn, waardoor het gemiddelde tot minstens 3.600 zal toenemen. Het is al van 29 maart, op het hoogtepunt van de derde golf, geleden dat er nog eens meer dan 6.000 besmettingen op een dag werden opgetekend. Het vorige dagrecord van 6.484 besmettingen dateert zelfs al van 12 november 2020, na de piek van de tweede golf.

Ook de laatste definitieve dagcijfers, tot en met afgelopen zondag, tonen telkens fors hogere waarden dan dezelfde dag een week eerder:

Gisterenavond waarschuwde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) al dat de vierde golf begonnen is en “we ons allemaal schrap moeten zetten” voor fors stijgende cijfers. Dat lijkt nu effectief het geval te zijn. De stijgingen doen zich voor in alle leeftijdsgroepen en in alle provincies. West-Vlaanderen kent nog altijd de grootste stijging, met nu 115 procent erbij in een week tijd. In Limburg kwamen er 80 procent meer besmettingen bij.

Afgelopen week werden er meer dan 50.000 testen per dag uitgevoerd, 13 procent meer dan een week eerder. Maar steeds meer testen blijken positief te zijn: de positiviteitsratio bedraagt nu 6,8 procent. De reproductiewaarde ligt op 1,33. Een waarde boven de 1 betekent dat de epidemie aan kracht wint.

Ziekenhuizen

Minister Vandenbroucke voorspelde ook een “steile stijging” van de ziekenhuisopnames. Die nemen nu effectief toe tot gemiddeld 87,7 opnames per dag, een stijging van 53 procent. Gisteren moesten er 130 nieuwe patiënten worden opgenomen.

In totaal liggen er nu opnieuw 997 patiënten in het ziekenhuis of 27 procent meer. 240 onder hen hebben intensieve verzorging nodig, een stijging van 19 procent.

Overlijdens

Ook de sterftecijfers tot slot kennen een forse toename. Tussen 10 en 17 oktober stierven er elke dag 12,3 patiënten met Covid-19, een stijging van 32 procent. In totaal stierven al bijna 26.000 Covid-patiënten.

Vaccinaties

De vaccinatiegraad tot slot ligt bij de volwassen bevolking inmiddels op 87 procent. Over alle leeftijdsgroepen heen is precies 75 procent minstens één keer gevaccineerd. 73,9 procent van de volledige bevolking is dubbel gevaccineerd. 3,8 procent kreeg ondertussen ook een boosterprik.

In Vlaanderen zijn 5.357.338 inwoners minstens deels gevaccineerd: 80,5 procent van de volledige bevolking of 92,9 procent van de volwassenen. 5.306.003 onder hen zijn volledig ingeënt: 79,75 procent van de bevolking of 92,1 procent van de volwassenen. 5 procent van de bevolking kreeg een boosterprik.