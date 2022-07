Maaltijdcheques en bedrijfswagens geviseerd: voorstel belastinghervorming sloopt heilige huisjes

In een langverwacht expertenrapport wordt voorgesteld maaltijdcheques te schrappen, bedrijfswagens minder voordelig te maken en de belastingen op loon te verlagen. Ook een meerwaardebelasting moet eindelijk op tafel komen, volgens de experts.

Politiek zijn alle ogen gericht op fiscaal expert Mark Delanote (UGent). Hij stelt vandaag een rapport voor dat moet dienen als aanzet voor een grote fiscale hervorming, die wordt voorbereid door minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v). Officieel is het rapport niet meer dan een voorstel, maar de verwachting is dat de plannen van Van Peteghem erg dicht bij het rapport aan zullen leunen.

De groep rond Delanote schuwt de politieke gevoeligheden niet. Het uitgangspunt van het rapport is tweeledig: wie werkt moet netto meer overhouden, en ook alle vormen van vermogensinkomsten moeten worden belast.

Daartegenover staat dat heel wat fiscale koterijen en voordeelregelingen geschrapt worden. Bedoeling is dat alle inkomsten uit werk op dezelfde manier belast worden. Maaltijdcheques, ecocheques, sport- en cultuurcheques: weg ermee, dus. Ook het fiscaal voordeel van de bedrijfswagens moet volgens de experts vroeg of laat uitgefaseerd worden, net zoals flexi-jobs of de verloning via auteursrechten.

Rode draad doorheen het rapport is een grondige vereenvoudiging van het hele belastingstelsel. Doorheen de jaren is onze fiscaliteit uitgegroeid tot een kluwen van uitzonderingen en gunsttarieven die vandaag vaak niet meer te verdedigen zijn. Zo schrijven de experts dat het huwelijksquotiënt – waarbij iemand op papier een deel van zijn inkomen overdraagt aan zijn of haar partner – zijn beste tijd gehad heeft. In plaats daarvan kunnen er beter specifieke toeslagen komen voor werkenden wier partner een laag inkomen heeft.

De verschillende behandeling van gezinsvormen wordt eveneens in vraag gesteld. Het rapport-Delanote stelt voor om belastingaanslagen zo veel mogelijk op individueel niveau door te voeren. Het fiscaal onderscheid tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden is vandaag te groot, klinkt het.

Professor Mark Delanote. Beeld RV

Ook de belasting op de eigen woning is aan een grondige herziening toe. De huidige berekening gebaseerd op het kadastraal inkomen dateert van 1975. Onder fiscalisten weet iedereen: van dat kadastraal inkomen klopt niets meer.

Globaal genomen komt het voorstel van de experts neer op een dual income tax. Belastingen op arbeid worden progressief belast – wie meer verdient draagt meer bij – terwijl inkomsten uit vermogen zo veel mogelijk aan één tarief worden belast, met lagere tarieven voor bijvoorbeeld meerwaarde op aandelen. Huurinkomsten zouden aan 30 procent belast kunnen worden.

Om werken meer te laten lonen kunnen de belastingschalen herzien worden, maar de experts blijven erg voorzichtig met specifieke cijfers en voorstellen. Alles hangt af van wat budgettair haalbaar is. Als loon minder snel in een hogere belastingschijf terechtkomt, is de impact op de staatsfinanciën in één klap erg groot. Om geen gat in de begroting te slaan, moet dus elders compensatie gezocht worden.

Delanote benadrukt dat het rapport niet gelezen moet worden als een nieuw belastingsysteem dat morgen opeens ingevoerd kan worden. Gunstregimes kunnen enkel geleidelijk afgeschaft worden.