Maaltijdbezorgers na het dodelijke ongeval: ‘Toen we met vragen naar Uber Eats gingen, belden ze de politie’

De tragische dood van fietskoerier Sultan Zadran in Schaarbeek vorige week was volgens zijn collega’s ‘an accident waiting to happen’. Gehaast, slecht betaald en vaak onverzekerd racen ze van restaurant naar klant en terug. De nieuwe Belgische wetgeving verandert daar voorlopig weinig aan.

“Het is alle schaamte voorbij. Ik word misselijk als ik eraan denk”, zegt Kamille Peeters*, maaltijdbezorger bij Uber Eats, over de manier waarop zijn werkgever omgaat met het overlijden van een van zijn koeriers. Vorige week stierf een collega, de 41-jarige Sultan Zadran, nadat hij tijdens een maaltijdlevering was aangereden door een bus van Flixbus.

Zo’n vierhonderd mensen kwamen maandag samen om de Afghaanse koerier te herdenken en steun te betuigen aan zijn naasten. “Van de directie was niemand aanwezig”, zegt Peeters. “Sterker nog, toen we in de namiddag naar het kantoor van Uber Eats trokken om vragen te stellen over onze arbeidsvoorwaarden, bleef de deur gesloten en belde het bedrijf zelfs de politie.”

De dood van Zadran, die een vrouw en vijf kinderen achterliet, hakt er diep in bij veel maaltijdkoeriers. Temeer omdat ze beseffen dat het evengoed hen had kunnen overkomen. “Ik heb zelf al op de motorkap van een auto gelegen”, zegt Peeters. “Ik ken geen enkele koerier die niet wekelijks in gevaarlijke situaties belandt.”

Tot 15 keer meer kans op een ongeval

Onderzoek uit 2018 toonde al aan dat maaltijdbezorgers in België tot vijftien keer meer kans hebben om betrokken raken in ongevallen dan andere fietsers. Volgens hen het gevolg van een gebrek aan opleiding en veiligheidsmaatregelen, maar vooral: van de druk zoveel mogelijk maaltijden per uur af te ronden. Terwijl TakeAway zijn koeriers als werknemers beschouwt en uurtarieven hanteert, worden fietsers bij platformen als Uber Eats en Deliveroo per bestelling betaald. “Snel fietsen is de enige manier om een loon te hebben waarmee je net kunt rondkomen”, zegt Peeters.

Die druk is door de groeiende populariteit van maaltijdbezorging alleen maar toegenomen. Waar voor corona één op de acht Belgen al eens een afhaalmaaltijd besteld had, is dat sinds de coronacrisis toegenomen tot één op de vier, meldde handelsfederatie Comeos vorig jaar. “De vraag is dus enorm gestegen”, zegt Martin Willems van vakbond United Freelancers. “En de afhaalbedrijven hebben enorm veel nieuwe mensen aangeworven. Dus is de concurrentie vandaag veel groter, terwijl het aantal bestellingen per koerier veel lager ligt.”

Sultan Zadran (rechts) was jeugdcoach en speler bij cricketclub Brussels Warriors. Hij overleed na een ongeval tijdens zijn werk als maaltijdbezorger voor Uber Eats. Beeld Brussels Warriors Cricket Club

Vandaag krijgen koeriers te maken met langere – onbetaalde – wachttijden in restaurants. En nu meer mensen het gemak van afhaal ontdekken, liggen de bestemmingen vaak verder uiteen. “Ik werd alsmaar vaker van de ene hoek van Brussel naar de andere gestuurd", zegt Sebastiaan Kennes (34), die voor Uber Eats rondfietste. “Helaas krijg je ook voor leveringen van een halfuur slechts 5 euro vergoeding.”

Bij verschillende afhaaldiensten is snelheid een van de voornaamste criteria waarop bezorgers gequoteerd worden. Halen ze te weinig punten? Dan dreigen ze hun job te verliezen. Het helpt niet dat klanten zich alsmaar meer permitteren, zegt Peeters. “Ik kreeg eens opmerkingen van een klant omdat het eten koud was. Nochtans had hij het verkeerde adres opgegeven, waardoor ik 5 kilometer moest omrijden.”

Blijven rijden bij hondenweer

Volgens United Freelancers brengen bedrijven als Uber Eats en Deliveroo hun koeriers zelfs nodeloos in gevaar door hun bonussen te geven om in slechte weeromstandigheden maaltijden te bezorgen. “Toen er enkele weken terug een zware storm door Brussel raasde, heeft TakeAway zijn koeriers bevolen binnen te blijven, maar ze bleven wel doorbetaald”, aldus Willems. “Op hetzelfde moment hoorden we van koeriers van Deliveroo en Uber Eats dat hun bonussen tot 30 procent beloofd werden als ze in dat weer gingen rondfietsen.”

Omdat Deliveroo en Uber Eats hun koeriers als zelfstandigen beschouwen, krijgen zij slechts een minieme ongevallenvergoeding. Althans, in theorie. “De procedure om een vergoeding te krijgen is niet transparant en erg omslachtig”, zegt Peeters. “Iedere keer als ik het probeerde, kreeg ik een automatisch antwoord van een algoritme. Op den duur laat je het gewoon voor wat het is.”

Nieuwe wet, weinig veranderd

Er lijkt verandering op komst. Vorige week stemde het Europees Parlement nieuwe wetgeving, die tegen 2025 de werkomstandigheden van alle platformmedewerkers in de EU moet verbeteren. België loopt voorop: op 1 januari voerde ons land nieuwe regels voor fietskoeriers en taxichauffeurs door. Voortaan worden de platformen op acht criteria getoetst, bijvoorbeeld of ze geolokalisatie gebruiken om de koeriers te controleren. Voldoet een bedrijf aan drie van de acht criteria, dan moeten de koeriers als werknemers beschouwd worden.

90 procent van de koeriers werkt met een zogenaamd peer-to-peerstatuut. Beeld ID / Tim Dirven

“Toch merken we tot op heden geen echte veranderingen”, zegt Willems. “Heel verrassend is dat niet. Toen ik in november contact opnam met Deliveroo, zeiden hun advocaten me al dat ze niet onder die wet vallen.” Het probleem is dat de nieuwe wet enkel van toepassing is op werkers met zelfstandigenstatuut. Volgens Willems werkt 90 procent van de koeriers niet als zelfstandige, maar met een zogenaamd peer-to-peerstatuut.

Het kabinet van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) bevestigt dat de inspecties ook zullen nagaan of koeriers ten onrechte onder dat peer-to-peerstatuut ingeschakeld worden. “Minister Dermagne twijfelt er niet aan dat de minister van Financiën zijn administratie zal opdragen onmiddellijk een einde te maken aan het misbruik”, zegt woordvoerder Laurens Teerlinck.

*Kamille Peeters is een schuilnaam, de echte naam is bekend bij de redactie. Uber Eats was niet bereikbaar voor commentaar.