Luxemburgse premier vloog in Belgisch luxevliegtuig naar klimaattop in Glasgow

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) nam de trein, minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) koos ook voor het spoor en premier Alexander De Croo (Open Vld) boekte uit praktische overwegingen nog een plek op een lijnvlucht. Wie wél gebruikmaakte van een Belgisch luxevliegtuig, was de Luxemburgse premier Xavier Bettel. De liberaal vloog naar Glasgow in een Falcon 7X - de Rolls Royce uit het gamma van de Franse vliegtuigbouwer Dassault - die deel uitmaakt van de zogenaamde ‘witte vloot’ van het Belgisch leger. Bestaande uit twee van die toestellen, is de witte vloot bedoeld voor het vervoer van vips zoals de koninklijke familie of regeringsleden.

Niet ongewoon

De entourage van de Luxemburgse premier bevestigt de vlucht, maar beklemtoont dat het om een lastminutewijziging ging. “Door problemen met onze geplande treinreis hebben we op het laatste moment een aanvraag ingediend voor het Belgisch vliegtuig”, klinkt het. Op zich is het ook niet ongewoon dat vliegtuigen onder regeringsleiders worden uitgewisseld, benadrukt het kabinet van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS). “Die aanvraag is gebeurd via het EATC-systeem, waarbij 28 Europese en NAVO-partnerlanden luchttransportdiensten ter beschikking stellen aan de deelnemende partnerlanden”, klinkt het. Landen wisselen de gemaakte vlieguren vervolgens onderling uit. “Zo kunnen onze F-16’s bijvoorbeeld gebruikmaken van een tankervliegtuig van een partnerland, of kunnen Belgische troepen tijdens een operatie met het vliegtuig van een ander partnerland meevliegen.”

Toch noemt Kamerlid Theo Francken (N-VA) de keuze van Bettel ‘ongelooflijk hypocriet’. “Dat een Falcon 7X van Melsbroek naar Luxemburg vliegt om de Luxemburgse premier te gaan afzetten op de klimaattop in Glasgow, is absurd. De uitstoot van zo’n vlucht is waanzinnig hoog.”