Luxehotel La Réserve in Knokke opgekocht door Marc Coucke: ‘Willen paradepaardje van de kust worden’

Het hotel opende in 1948 de deuren en werd altijd geassocieerd met luxe. Decennialang was het bekend als vakantiebestemming voor internationale sterren als Frank Sinatra, Edith Piaf en Jacques Brel. Toch bleef het succes niet duren. In 2007 werd beslist om het hotel volledig te slopen. Het maakte plaats voor een luxueuze nieuwbouw. Opvallend: Toerisme Vlaanderen besliste in die periode om de vier sterren af te pakken door ‘een algemeen gebrek aan onderhoud’. De uitbaters verklaarden destijds dat het een reactie was op een klacht die ze indienden tegen de Dienst voor Toerisme van Knokke omdat die hun hotel niet langer aanprees.

De plannen werden zonet voorgesteld tijdens een persconferentie. Beeld MMB

Dispuut met Toerisme Vlaanderen of niet: de sloop was sowieso gepland. Voor de herinrichting gingen de eigenaars onder andere inspiratie halen in Las Vegas. Na ruim drie jaar werken opende La Réserve in 2011 opnieuw de deuren. De luxe was en is er als vanouds aanwezig. Het hotel telt 110 kamers, een wellnesscentrum op de zesde verdieping, een restaurant, bar en zelfs een kapsalon.

Overname

Nu komt het luxehotel dus in handen van Marc Coucke en Bart Versluys. Dat maakten ze dinsdagochtend zelf bekend. Een overnameprijs maken ze niet bekend. De komende jaren pompen ze wel 7 miljoen euro in de renovatie en upgrade. Ze hebben de ambitie om er een 5-sterrenhotel van te maken.

“Dit wordt een verhaal van continuïteit en vernieuwing”, aldus Marc Coucke. “Continuïteit, want het hotel wordt zeer goed gerund door het team van Eddy Walravens, dat we het vertrouwen blijven geven, maar ook vernieuwing. De horeca stond de laatste tijd enorm onder druk, maar iedereen voelt nu een nieuw elan en dit hotel gaan we proberen naar een volgende dimensie te brengen qua kwaliteit en beleving.”

Bouwpromoter Bart Versluys, die mede-eigenaar wordt, zal instaan voor de renovatie van het luxehotel. Onder meer de lobby, de 110 kamers en de omgeving krijgen een opknapbeurt binnen de drie à vijf jaar. “La Réserve moet niet alleen het paradepaardje van Knokke worden, maar van heel de Belgische kust. Dit hotel heeft alle potentieel om daar te geraken en dat hoeft absoluut geen drie jaar te duren.”