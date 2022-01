Luminus schakelt klanten ongewenst over naar duur energiecontract: ‘Ik vertrouw nooit meer iemand aan de telefoon’

Nog tijdens het gesprek met de callcentermedewerkster krijgt Lindy Adriaenssens verschillende e-mails toegestuurd met daarin offertes voor een nieuw energiecontract. De verkoopster verzekert de vrouw dat het gaat om offertes, en dat er door de bestanden te openen geen contracten worden afgesloten. Toch blijkt dat Adriaenssens wel degelijk werd ingelijfd als nieuwe klant bij Luminus.

“Ik heb teruggebeld en gezegd dat ik niet wil veranderen van energieleverancier, dat ik tevreden ben bij Engie en niet wil overstappen naar Luminus”, vertelt ze. Ondanks de bevestiging dat het contract werd geannuleerd, bleef het contract bestaan. Pas toen VTM Nieuws contact opnam met Luminus kreeg Adriaenssens het bericht dat haar contract werd geannuleerd.

Volgens onderzoeksjournalist Jonas Muylaert werkt Luminus sinds de overname van Essent samen met Nederlandse callcentra. “Die mensen werken op commissie, dus die krijgen een bedrag als ze een contract aansmeren aan klanten. Dat is ook voor Luminus voordelig, want het gaat hier natuurlijk niet over de goedkoopste contracten", legt hij uit.

Onwettig

Dat de contracten worden afgesloten zonder dat klanten daarvoor een schriftelijk akkoord hebben gegeven, zoals blijkt uit de reportage, maakt dat het wel degelijk om onwettige praktijken gaat. “Als dit doorgegeven wordt aan de economische inspectie kunnen daar boetes voor worden opgelegd tot 200.000 euro", weet Muylaert.

Luminus geeft toe dat er een probleem is, en zegt de zaak te onderzoeken. “Luminus heeft een gedragscode voor alle verkopers. Elke verkoopmethode die in strijd is met onze gedragscode kan leiden tot sancties en het stopzetten van de samenwerking”, klinkt het in een mededeling.

Morgen roept energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) alle energieleveranciers in het land op het matje over de vele klachten van consumenten. Ze zal naar eigen zeggen alle klachten doorspelen aan de economische inspectie.