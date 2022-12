Luminus biedt weer vast energiecontract aan: ‘Het is overduidelijk dat hier een commerciële logica achter zit’

Is de beslissing van Luminus een verrassing voor u?

“Het is een snelle comeback van het vaste contract, ja. (Drie maanden geleden nog maar heeft Luminus als laatste Belgische energieleverancier afscheid genomen van zijn vaste contracten, JVH) Maar het is overduidelijk dat hier een commerciële logica achter zit: de hoop dat je als ‘de eerste die springt’ een voordeel hebt tegenover je concurrentie.”

Wat denkt u, zullen we een toeloop zien op deze vaste contracten?

“We weten dat consumenten heel graag zekerheid hebben. Een vast contract is duidelijk. Overzichtelijk. Het geeft je – voor een bepaalde meerkost weliswaar – een bepaalde mentale rust. Een variabel contract, dat vinden veel mensen toch maar een hoop gedoe. Om je factuur te kennen, moet je de energiemarkt in de gaten houden. Lastig. Het beste bewijs voor deze stelling is de situatie voor de crisis. Toen had twee derde van de mensen een vast contract.”

Zouden consumenten een goede zaak doen met een overstap?

“Dat is vandaag onmogelijk te zeggen, om de simpele reden dat Luminus nog geen prijzen heeft bekendgemaakt. Dan is het lastig om advies te geven. (lacht) Zodra de prijzen bekend zijn, moet je als consument naar twee zaken kijken: hoeveel bedraagt de premium, wat je extra betaalt voor zekerheid? En welke energieprijzen worden verrekend?”

Het kan dat je veel meer betaalt dan nodig?

“Dat hangt allemaal af van de ‘kleine lettertjes’. Hoe zit het bijvoorbeeld met de lengte van de vaste contracten? Gaat het om de traditionele formules van één, twee en drie jaar? Of gaat het om pakweg drie maanden? In dat geval zit je niet zo veraf van een soort variabel contract. En dan wordt het financieel wellicht al minder interessant. Het beste advies dat ik kan geven, is: vergelijk altijd goed met behulp van alle online hulpmiddelen die er zijn.”

Nu de energieprijzen alsmaar dalen, is het misschien beter nog even te wachten met een vast contract?

“Dat kan. Maar goed, we weten dat de energieprijzen de komende jaren volatiel zullen blijven. Deze energiecrisis is nog niet voorbij. Daarvoor was onze afhankelijkheid van Russisch gas in Europa veel te groot. Het is voorlopig nog altijd behelpen (het Internationaal Energieagentschap ziet een tekort van 27 miljard kubieke meter gas voor de winter van 2023-2024, JVH).”

Het kan dat de energieprijzen straks opnieuw fors stijgen?

“De prijzen zakken momenteel door het erg warme winterweer in Europa. Als het de volgende weken weer gaat vriezen, zullen de prijzen ook weer stijgen. En als we in het voorjaar en de zomer opnieuw onze gasvoorraden voor de winter van 2023 moeten vullen, zit die kans er ook dik in. We zullen zeker nog twee à drie jaar op een achtbaan zitten. Opnieuw: het structurele probleem achter deze energiecrisis is nog niet opgelost. Jammer maar helaas.”

Dat klinkt allemaal nogal onheilspellend. Deze crisis duurt echt nog zo lang?

“Tja, voorspellen kunnen alleen de goden. Het kan ook zomaar dat er straks een einde komt aan de oorlog in Oekraïne, dat onze energierelatie met Rusland wordt hersteld en dat de prijzen een duik nemen naar de niveaus die we jarenlang gekend hebben (nog altijd tot vier keer lager dan vandaag, JVH). Wie weet. Al reken ik er niet meteen op.”

Dus misschien toch maar dat vast contract overwegen? Wat zou u zelf doen?

(Denkt na) “Ik zou het durven te overwegen als de prijzen van de vaste contracten niet al te ver afwijken van die van de variabele contracten. Stel dat je bijvoorbeeld 50 euro per maand extra moet neertellen, dan is het dat misschien waard. Zekerheid in erg onzekere tijden, dat is belangrijk. Heel wat mensen zullen daardoor aangetrokken worden, schat ik.”