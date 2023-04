Loslopende geiten doen de gemoederen hoog oplopen in de Franse wijnstreek: ‘Moet ik een geweer kopen en het zelf oplossen?’

Een voormalige Parisienne verhuisde naar het platteland, werd verliefd op geiten en liet ze vrij rondlopen en zich vermenigvuldigen. Een verhaal over burenruzies, Franse bureaucratie, Brigitte Bardon en bovenal over geiten. ‘Ik zou sterven voor mijn dieren.’

Valérie Corbeaux woont met haar kudde geiten op een rotsachtige heuveltop in het droge zuidwesten van Frankrijk. Ze slacht de geiten niet, noch gebruikt ze hun melk om kaas te maken. De voormalige Parisienne wandelt met ze, voert ze hooi en blijft de hele nacht op in een oude stenen schuur om ze te troosten als ze ziek zijn. Het zijn levende wezens, zegt ze, en ze verdienen net zoveel liefde en vrijheid als mensen.

Het probleem is dat de geiten zich blijven voortplanten. En ze zwerven steeds verder weg, klimmen de regionale wegen op en komen in afgelegen wijngaarden terecht, waar ze de bladeren van de wijnstokken oppeuzelen die de economische levensader van de streek vormen; van die druiven wordt de corbières-wijn gemaakt.

Nadat ze in 2020 twee hectare vermentino-wijngaarden van Julie Rolland hadden aangevreten, belde die Corbeaux en probeerde ze het probleem op de landelijke manier op te lossen: van vrouw tot vrouw, van landbouwer tot landbouwer, van liefhebber tot liefhebber. Rolland is een voormalige optometrist die de wijngaard van haar ouders overnam kort nadat haar moeder was overleden. Voor haar zijn de wijnstokken meer dan een roeping, ze zitten vol persoonlijke geschiedenis.

Dat eerste jaar betaalde de verzekering van Corbeaux de schade die haar geiten hadden aangericht. Sindsdien verloor Corbeaux haar verzekering en is het probleem gegroeid.

“Het probleem zijn niet de geiten, het probleem is de persoon die geen toezicht op ze houdt”, zegt Rolland (42) die het dagelijkse bellen van de ene na de andere lokale bestuursinstantie, dat inmiddels bijna een ritueel geworden is, vergelijkt met een aflevering van de Franse stripreeks Asterix. “We zitten gevangen in een zielige karikatuur van het Franse overheidsbestuur”, zegt Rolland. “Ik wil de hele tijd schreeuwen. Er zijn wetten! Waar wachten ze op?”

Nu de lente is aangebroken zijn haar oproepen dringender geworden. Als de geiten de tere knoppen van haar wijngaarden opeten, zal Rolland meer inkomsten en meer erfgoed verliezen. “Ik ben alleen. Ik kan niet over het hele gebied patrouilleren”, zegt ze. “Moet ik een geweer kopen en het zelf oplossen? Je begint gekke dingen te denken.”

Het geitenconflict illustreert de tegenstelling tussen Franse vrijheid en bureaucratie. Het gaat over verschillende visies op het platteland en de natuur; over brandbeheer, burenruzies en Brigitte ­Bardot. Maar vooral gaat het over geiten.

Openbaring

Niemand weet precies hoeveel geiten de kudde van Corbeaux telt. Vanop haar boerderij, op zo’n 30 kilometer van Narbonne, zegt Corbeaux dat het er vijfhonderd zijn. Beneden in de wijngaarden zeggen haar buren dat er veel losgeslagen zijn en zich vermenigvuldigd hebben.

Bij een recent onderzoek werd het aantal op minstens zeshonderd geschat, aldus Stéphane Villarubias, directeur van het nationale bosbouwbureau van de regio. Het probleem is dat ze moeilijk te tellen zijn: “Ze passeren als wolken en verdwijnen in het bos”, aldus Villarubias. “We weten niet zeker of er nu veel kuddes zijn.”

Over één ding is iedereen het eens: het zijn er te veel voor één persoon om te controleren. “Het is te veel werk”, zegt Corbeaux, die zelfs vijfhonderd een “enorm” aantal noemt. Ze is 55 jaar en heeft naar eigen zeggen hartproblemen door uitputting. “Ik vraag al drie jaar om hulp voor mijn bokken.”

Domaine de la Taura, waar Valérie Corbeaux woont met haar geitenkudde, in de gemeente Villesèque-des-Corbières. Beeld ANDREA MANTOVANI / NYT

Corbeaux is niet als herder geboren. Ze groeide op in het grauwe tiende arrondissement van Parijs en runde een computersoftwarebedrijf. Toen ze 30 was, kreeg ze een openbaring. “Ik verdiende veel geld, ik werkte veel en ik had geen tijd om het uit te geven”, herinnert ze zich. “Ik zei: ‘Een leven als dit is waardeloos. Ik wil nuttig zijn.’”

Ze verhuisde naar het Zuid-Franse Avignon, vastbesloten om te gaan werken als energieheler. Maar toen viel haar oog op twee babygeitjes op een middeleeuwse kermis. “Ik was gehypnotiseerd”, vertelt ze. Om ze te kopen, ruilde ze een elektrische koelbox, ter waarde van 500 euro, die ze net had gekocht als onderdeel van haar plan om wijnverkoper te worden.

De twee geitjes werden er vijf, vervolgens veertig. Ze liet alle plannen om te werken varen en ging fulltime voor de dieren zorgen. “Het zijn gewoon mijn baby’s”, zegt Corbeaux terwijl ze hooi strooit in een deel van haar stenen schuur waar ze haar volwassen vrouwelijke geiten houdt, 52 dieren in totaal, het waggelende jong dat een uur eerder is geboren niet meegerekend. “Ik zou sterven voor mijn geiten.”

Jarenlang bleef ze maar verhuizen, op zoek naar de ideale plek waar haar geiten “effectief en nuttig konden zijn”, zo zegt ze, “en waar ik voor ze kon zorgen en ze een zo natuurlijk mogelijk leven kon geven.” Uiteindelijk vond ze door een gelukstreffer haar huidige boerderij en schuur op 680 hectare grotendeels onbewoond terrein vol struikgewas en vestigde zich daar. Tegen die tijd had ze zeventig geiten.

Levende brandvertragers

Geiten kwamen vroeger veel voor in het bosrijke, onbewoonde gebied dat bekend staat als de garrigue. Ze werden beschouwd als levende brandvertragers omdat ze aan brandbare struiken knabbelden en droog gras kort hielden, aldus Luc Castan, burgemeester van het nabijgelegen Roquefort-des-Corbières. Zijn vader bracht in de jaren zeventig de laatste kudde van zijn dorp groot. Afgelopen zomer vocht hij voor de herintroductie van de geiten toen het vuur door de regio raasde. “De branden begonnen toen de geiten vertrokken”, zegt hij.

Corbeaux geloofde dat ze de traditionele ecologische beweiding terugbracht. Ze begon subsidies van de Europese Unie te ontvangen voor het werk, in totaal ongeveer 35.000 euro per jaar, zegt ze, hoewel ze onlangs werden ingeperkt. Vier jaar lang kon ze haar geiten te voet bijhouden. Maar toen begon haar groeiende groep mannetjes verder weg te zwerven.

Valérie Corbeaux in haar stal in de Franse gemeente Saint-André-de-Roquelongue. Beeld ANDREA MANTOVANI / NYT

De eerste klachten van lokale wijnboeren kwamen in 2019. “Ze kwamen steeds regelmatiger, in steeds grotere groepen”, vertelt Philippe Montanié, een wijnboer. Hij tuurt door een verrekijker naar een groep van tien geiten die langs een rij sauvignonblancwijnstokken bij zijn huis rondlopen. “We jagen ze al vijf jaar op. Mijn medewerkers deden amper iets anders ’s middags. Twee zijn net gestopt. Hun beroep is wijn maken, niet geiten wegjagen.”

In 2021 huurde zijn verzekeringsmaatschappij een expert in die de schade aan zijn terrein van 2,5 hectare catalogiseerde en zijn verlies schatte op 42.600 euro. Sindsdien hebben de geiten andere gebieden getroffen. Een veld dat hij vorige zomer heeft herbeplant, ziet er vandaag uit als een maanlandschap: geen groen, geen takjes, niets dan rotsachtige grond. Hij schat zijn verliezen op bijna 300.000 euro, inclusief opportuniteitskosten voor velden die hij uit voorzichtigheid niet heeft herbeplant.

Ten minste tien wijnboeren hebben officieel klacht neergelegd bij de politie met betrekking tot de schade aan hun eigendom die de geiten van Corbeaux aangericht hebben. Dat zegt de plaatselijke subprefect, de staatsambtenaar die toezicht houdt op het gebied rond Narbonne.

Anderen, onder wie de eigenaren van Château de Lastours, hebben hun verlies gewoon opgevangen. “Ik besteed mijn tijd liever aan de wijnverkoop”, aldus wijnmaker Thibault de Braquilanges, die 6.000 euro betaalde om zijn wijngaard te omheinen.

Corbeaux zegt dat ze had aangeboden om voor een soortgelijke omheining te betalen om de nabijgelegen velden van Montanié en Rolland te beschermen. Dat zou goedkoper zijn dan het omheinen van alle 680 hectare die ze huurt. Maar ze weigerden. “Moeten we muren optrekken om ons te beschermen tegen gangsters, of ze in de gevangenis steken?” zegt Rolland.

Afgelopen voorjaar probeerde een juridische bemiddelaar een akkoord te bereiken tussen drie wijnboeren en Corbeaux, niet over een schadevergoeding, maar om ervoor te zorgen dat het probleem opgelost raakte. De poging mislukte.

Sindsdien is het er niet beter op geworden. Haar buren noemen haar onverantwoordelijk en een “pseudo-ecoloog” die niet alleen hun broodwinning schaadt, maar ook de plaatselijke natuur. Hun wijnhuizen zijn allemaal biologisch, zeggen ze verbitterd.

Corbeaux is het ermee eens dat haar geiten schade hebben aangericht en dat ze een vergoeding moet betalen. Maar ze zegt dat ze gelooft dat de verwoesting wordt overdreven voor verzekeringsclaims. Ze noemt haar tegenstanders “dieven” en “bandieten” die haar als handige zondebok gebruiken: een zonderlinge vrouw die alleen boven op een rotsachtig plateau woont, omringd door geiten die ze vrij laat rondlopen. “Ik leef niet zoals iedereen”, zegt ze, en voegt eraan toe: “Als een wolf aanvalt, valt iedereen tegelijk aan.”

Brigitte Bardot

In Frankrijk zijn jachtverenigingen verantwoordelijk voor de bestrijding van dierenpopulaties die als ongedierte worden beschouwd, met name zwijnen. Als het gaat om grotere, onregelmatigere bedreigingen, zoals beren, doet de staat een beroep op een team van deskundige jagers: de louveterie. In 2021 doodden de jagers een kudde koeien ongeveer 70 kilometer ten westen van Corbeaux’s hoeve. Hun eigenaar hield er gelijkaardige ideeën op na.

Corbeaux vreest een soortgelijk einde voor haar geliefde geiten. Een plaatselijke burgemeester dreigde ermee in een officiële brief, hoewel hij zegt dat hij “blufte” om haar tot actie aan te zetten. De subprefect zegt dat hij nooit toestemming heeft gegeven voor een dergelijke slachting.

De geiten van Valérie Corbeaux in de Franse gemeente Saint-André-de-Roquelongue. Beeld ANDREA MANTOVANI / NYT

Corbeaux, die de wijnboeren en de jagers tegen zich heeft zien keren, deed een oproep aan een andere sterke speler op het Franse platteland: dierenwelzijnsactivisten. “Voorkom de wrede slachting van mijn 250 bosbokken”, schreef ze op de petitie die ze vorig jaar begon op change.org. Meer dan 46.000 handtekeningen stroomden binnen.

De afgelopen maanden zijn de geiten het belangrijkste gespreksonderwerp ­geworden in de cafés en restaurants in de nabijgelegen dorpjes. Bijna iedereen heeft een verhaal. Anaïs Barthas was ingedommeld in de auto op weg naar huis, toen haar vriend plotseling hard remde en haar wakker schudde. “Er stond een bok midden op de weg”, vertelt ze. “Met enorme hoorns.”

Catherine Maître, burgemeester van Villesèque-des-Corbières, werd onlangs op zondagochtend gewekt door een paniekerig telefoontje. Een kudde bevond zich niet alleen op de nabijgelegen tweebaansweg die langs de rand van een bochtige kloof loopt, maar ook in de kleine tunnel die in de rots is uitgehakt. Ze reed erheen in haar auto en claxonneerde manisch tot ze wegrenden. “Ik heb ’s nachts niet geslapen”, aldus Maître, zelf een gepensioneerde wijnboer. “Ik was zo bang voor een dodelijk ongeluk.”

Uiteindelijk schoot iemand te hulp die zich kon vinden in Corbeaux’s liefde voor haar dieren. De stichting van Brigitte Bardot, de iconische filmster uit de jaren vijftig en zestig, en tevens dierenrechtenactivist, bood een oplossing in de vorm van 40.000 euro om een hek te bouwen rond 160 hectare van het gebied dat Corbeaux huurt om de geiten binnen te houden. Ze beloofde ook te betalen voor een team van dierenartsen om haar mannelijke geiten te castreren zodat ze zich niet meer zouden voortplanten.

Rémi Recio, de onderprefect, bemoeide zich ook met de zaak en noemt het geitenprobleem het grootste geval van “zwervend vee” dat hij ooit heeft gezien. Normaal gesproken zijn zulke problemen binnen de 24 uur opgelost. “We leven in vrij land”, zegt hij vanuit zijn kantoor in het art-decogebouw in Narbonne. “Maar met vrijheid komt ook verantwoordelijkheid. Dat is allemaal vastgelegd in de wet.”

Corbeaux moet in mei en juni minstens drie keer voor de rechter verschijnen vanwege schadeklachten van wijnboeren, beschuldigingen van mishandeling door staatsdierenartsen en aanklachten betreffende geiten die op de weg liepen. Twee lokale dorpen hebben hokken gebouwd, gevuld met hooi, om eventuele rondzwerven dieren te lokken. De geiten die Corbeaux niet opeist – en waar ze niet voor betaalt – zullen worden verkocht of weggegeven, aldus Maître, die eraan toevoegt dat ze een gezonde wachtlijst heeft.

Boven op haar rotspunt zegt Corbeaux te hopen dat de waarheid over de werkelijke schade die haar geiten hebben aangericht in de rechtbank naar boven komt. Ze is dankbaar dat er een oplossing is gevonden, maar het brengt haar tot tranen toe. “Ik ben verliefd op mijn bokken, eerlijk gezegd. Ik denk niet dat we het recht hebben om te doen wat we willen, niet om ze te doden, noch om ze te castreren”, zegt ze. “We zouden ze meer moeten respecteren.”