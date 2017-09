Los Angeles geteisterd door zwaarste bosbranden in haar geschiedenis

Volgens burgemeester Eric Garcetti gaat het om de grootste bosbrand in de geschiedenis van Los Angeles. Eén huis is al helemaal uitgebrand, maar er zouden nog geen gewonden zijn gevallen. De Interstate 210, een belangrijke snelweg in LA, moest een tijdlang worden afgesloten.



De bewoners van zeker 500 huizen hebben hun woning moeten verlaten uit voorzorg. Vooral in Burbank, Glendale en delen van Los Angeles zelf zit de schrik erin dat het vuur de woonwijken bereikt: omdat er veel wind staat, kan de brandweer maar moeilijk voorspellen hoe het vuur zich zal verspreiden. In de omgeving liggen ook de Disney- en Warner Bros-studio's.



Ook de staten Montana en Oregon kampen met hevige bosbranden. Die zullen vermoedelijk nog een tijdje woeden: er staat veel wind en het is er erg warm. In totaal ging er afgelopen zomer al 27.000 vierkante kilometer terrein in rook op. Zowat 25.000 brandweermannen zijn opgeroepen om de meer dan 50 brandhaarden te bestrijden.