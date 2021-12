Lorin Parys (N-VA) hekelt overheidscampagne rond vaccinatie bij kinderen: ‘Koren op de molen van antivaxers’

De ministers van Volksgezondheid hebben het licht op groen gezet om het coronavaccin van Pfizer/BioNTech in te zetten bij kinderen van vijf tot en met elf jaar. Die beslissing volgt op een reeks adviezen van het Europees Geneesmiddelenagentschap, de Hoge Gezondheidsraad en het Comité voor Bio-Ethiek.

Vier redenen

Op www.laatjevaccineren.be, een website van de Vlaamse overheid, staat een flyer voor ouders met informatie over de vaccinatie van kinderen. Die flyer spoort ouders ook aan hun kinderen te laten inenten. “Beter beschermd, da’s blijven leren, sporten en spelen”, klinkt het onder meer. Er staan ook “vier redenen om je kind te vaccineren”.

Parys vraagt nu echter via een tweet aan Beke om die campagne onmiddellijk in te trekken. Volgens hem staan er fouten in en weerspiegelt de tekst ook niet het advies van de Hoge Gezondheidsraad over de vaccinatie bij kinderen.

‘Groot verschil’

“Het vaccin wordt aanbevolen bij kinderen met comorbiditeiten, voor andere kinderen wordt het aangeboden. Dat is een groot verschil”, legt hij uit aan persagentschap Belga.

Daarnaast staat er onder meer ook te lezen dat immuniteit door vaccinatie beter en langduriger is dan door besmetting. “Net het omgekeerde is waar”, zegt Parys. De flyer zegt bovendien niets over de omikronvariant, waar tot nog toe weinig over geweten is.

“Ik geloof in vaccinatie als een dijk tegen het coronavirus, maar de overheid moet de ouders wel correct en betrouwbaar informeren. Anders is dat koren op de molen van antivaxers”, besluit Parys.