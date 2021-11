Lopen ook de Waalse studentendopen vaak uit de hand? ‘Badkuipen met bloed blijven populair’

Is er een probleem met studentendopen aan de Franstalige hogescholen en universiteiten? De plotse dood van Antonin Deneffe (19) gisteren tijdens een doopweekend in Gedinne is het zoveelste incident in enkele weken. Eerder raakten twee jonge vrouwen zwaargewond in Louvain-la-Neuve en huppelden naakte studenten rond op de campus van de Brusselse ULB. Verlopen Waalse dopen te wild? ‘Hondenbrokken en badkuipen met bloed blijven populair.’

Het overlijden van de 19-jarige Antonin Deneffe gisteren in Gedinne tijdens een doopweekend georganiseerd door zes studentenclubs van verschillende Naamse hogescholen, is het zoveelste incident in korte tijd. Twee weken geleden was er nog ophef rond enkele naakte studenten die seksuele handelingen nabootsten op de campus van de Brusselse ULB. En eind september vonden in Louvain-la-Neuve in twee dagen twee ernstige incidenten plaats.

Eerst raakte een 21-jarige studente maatschappelijk werk bewusteloos nadat ze tijdens een ‘spel’ zo snel mogelijk moest zien over te geven door het ene na het andere pintje leeg te drinken. De jonge vrouw belandde op intensieve en werd zelfs tijdelijk in een kunstmatige coma gebracht. Nadat een dag later ook nog eens een 18-jarige meisje tijdens een andere doopactiviteit vanuit een raam op de tweede verdieping naar beneden viel en eveneens in kritieke toestand in het ziekenhuis belandde, besliste de universiteit van Louvain-la-Neuve meteen alle dopen op te schorten.

Opvallend: aan Vlaamse zijde bleven tijdens de eerste weken van het huidige academiejaar grote doopincidenten uit. Al kunnen we natuurlijk niet om de dood van de Leuvense universiteitsstudent Sanda Dia heen, enkele jaren geleden tijdens een doop van de intussen beruchte Reuzegommers. Maar toch, gaat het er aan de andere kant van de taalgrens plots wilder aan toe?

Nuchter maar vuil

“Niet noodzakelijk”, meent journalist en auteur Christophe Deborsu als kenner van beide landsgedeelten: “Als ik terugkijk naar mijn eigen studententijd — tussen 1983 en 1988 als rechtenstudent aan de KU Leuven — dan bestond de dooptraditie toen wel beduidend meer in Franstalig België. Toen laten Vlaamse studenten zich amper dopen, terwijl dat in de Franstalige studentenmiddens bijna een must was.”

“Maar vandaag durf ik niet te zeggen of dat verschil nog altijd bestaat”, zegt Deborsu. “Als hier ik Namen de studenten tijdens hun doop zie rondlopen, zie ik net dezelfde taferelen als wanneer ik in Antwerpen vertoef. En dat de Waalse dopen wilder zouden zijn? Als ik naar één van mijn zonen kijk die zich net in Namen heeft laten dopen, dan kan ik alleen maar bevestigen dat die de voorbije weken vaak vuil naar huis is gekomen — onze wasmachine heeft overuren gedraaid. Maar wel altijd nuchter én telkens op een redelijk uur — tegen elf, halftwaalf uur ’s avonds. Net zoals mijn zoon op geen enkel moment seksuele handeling heeft gezien of ondergaan. Mijn indruk is dat de dopen - globaal genomen - toch op een ‘propere’ manier gebeuren.”

Wél schijnbaar een groot verschil met de dopen in Vlaanderen: “Alleen al in Namen duurt de doop 5 weken - met telkens drie dagen per week aan activiteiten. Terwijl dat in Louvain-la-Neuve toch ook makkelijk een week of drie is.”

Bad met dierenbloed

Wel horen we van andere stemmen dat het Waalse studentenclubs al wat vaker een afgelegen hangar of plek afhuren om er meteen een heus doopweekend van te maken. Roes uitslapen, incluis. En dat dierenvoeder — “honden- en kattenbrokken voorop — een populair ingrediënt blijft in de ‘schachtenpap’ die de gedoopte studenten voorgeschoteld krijgen.

Net zoals ook het met dierenbloed gevulde bad , zoals gisteren in Gedinne, een vaak terugkerende klassieker in het hindernissenparcours blijft. “En dierlijke ingewanden, niet te vergeten.”

Verboden in Frankrijk

Opmerkelijk: waar Wallonië vaak naar Frankrijk kijkt als gidsland, blijkt dit voor studentendopen allesbehalve het geval. Bij onze zuiderburen is ‘bizutage’ — zoals de doop er wordt genoemd — zelfs sinds 1998 bij wet verboden. En dit met straffen die kunnen oplopen tot zes maand cel en 7.500 euro boete.

Toen in 2013 een jonge Franse studente diergeneeskunde aan de Luikse universiteit tijdens een doop in coma belandde na het drinken van vele liters water, vroeg de Franse politica Ségolène Royal aan onze toenmalig premier Elio di Rupo zelfs om ook in België de studentendoop te verbieden. Maar di Rupo antwoordde toen dat er in ons land “al genoeg wetten bestaan om ongeoorloofd gedrag te beteugelen.”

En ook: “De dopen verbieden zal niets oplossen én een in het algemeen goedbedoelde folklore bestraffen.” Ook de rector van de betrokken Luikse universiteit antwoordde toen dat doopverbod studenten alleen maar zou aansporen tot “clandestiene dopen”, waarop elk mogelijk toezicht dan helemaal zou wegvallen.

Na nog enkele andere incidenten werd begin vorig jaar vanuit de Waalse federatie van instellingen voor hoger onderwijs (ARES) dan toch een overkoepelend doopcharter voor alle Franstalige universiteiten en hogescholen ingevoerd. Dat charter verbiedt vernederende proeven, aanranding van de eerbaarheid, racistische opmerkingen of seksistische gezangen en overvloedig alcoholgebruik.

Al had onder meer de universiteit van Luik eerder in 2012 al strenge regels opgelegd. Die houden in “dat tijdens een doop op geen enkele manier dwang kan worden opgelegd, en dat elke student het recht behoudt om er op gelijk welk ogenblik uit te stappen. Ook de consumptie van alcohol kan nooit verplicht worden.”