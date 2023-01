Loopt terreurproces opnieuw vertraging op na door rechter verboden naaktfouilles? ‘De slachtoffers zijn razend’

Opnieuw gaat het op het proces rond de aanslagen van 22 maart vooral niet over de aanslagen van 22 maart. Ondanks het feit dat een Brusselse kortgedingrechter de ochtendlijke naaktfouilles van verdachten voor hun transport vanuit de gevangenis vorige week verbood, werden ze dinsdagochtend blijkbaar gewoon weer uitgevoerd.

“De naaktfouilles gaan gewoon door”, zei Delphine Paci, advocate van Salah Abdeslam. “Mijn cliënt wou hier vandaag graag verschijnen. Tegen alle verwachtingen in wou men hem deze ochtend een naaktfouille doen ondergaan. Nadat hij daar bezwaar tegen maakte, heeft hij me om 9 uur gebeld. Hij zei dat niemand hem was komen halen.”

Op de eerste procesdag van het nieuwe jaar stonden de getuigenissen ingepland van onderzoeksrechters, militairen en leden van het veiligheidspersoneel op de luchthaven van Zaventem. Rond 9.30 uur verliet de hele groep in kolonne de assisenzaal, waar zich een zoveelste procedureel debat op gang trok.

‘We zijn geen verwende kinderen’

Vier gedetineerde verdachten kwamen ondanks de ondergane naaktfouilles toch opdagen: Mohamed Abrini, Osama Krayem, Sofien Ayari en Hervé Bayingana Muhirwa. “Om u te kunnen vertellen wat er deze ochtend in de gevangenis van Haren gebeurd is”, zeiden hun advocaten.

De voormalige Tunesische IS-strijder Sofien Ayari, die in Brussel en Parijs al 20 en 30 jaar gevangenisstraf opliep, nam het woord: “Gisteren (maandag, DDC) hebben ze ons gezegd dat er een nieuwe procedure kwam en dat we onze kleren moesten klaarleggen. We waren blij, en we waren van plan om allemaal te komen. Sommigen stellen ons voor als verwende kinderen, maar dat is het echt niet. Mij vragen om me negen maanden lang elke dag in m’n blootje om te draaien naar drie agenten, dat is gewoon niet mogelijk. Ik wil hier alert verschijnen. Ik heb intussen al vijftig jaar gekregen. Als ik hier sta, is dat niet om ergens tussenuit te proberen glippen. Ik ben hier omdat dat een kwestie van respect is naar de burgerlijke partijen toe. Ik begrijp de slachtoffers en ik wil antwoorden helpen geven op de vragen waar zij mee zitten.”

Laura Pinilla, een van de advocaten van Mohamed Abrini, gaf aan dat hij haar niet langer mandateert als zijnde zijn raadsvrouw en ze bijgevolg niet anders kan dan uit het proces stappen. Wellicht geldt dat voor het hele verdedigingsteam van de zogenaamde man met het hoedje.

Jonathan De Taye, advocaat van de in zijn cel achtergebleven Ali El Haddad Asufi, zegt dan weer zijn cliënt niet langer “in eer en geweten” te kunnen verdedigen. “Dit is geen divagedrag”, legde De Taye uit. “Ik zit nu met een cliënt die graag naar zijn proces wil komen, maar dat niet kan. Omdat België - land van het surrealisme - haar eigen wetten niet respecteert.”

Vincent Leurquin, advocaat van Hervé Bayingana Muhirwa, zei: “Ik heb het nog nooit meegemaakt dat het ministerie van Justitie zich niet houdt aan de justitie.”

Vertraging?

Bij een exit van een of meerdere advocaten kan het proces mogelijk opnieuw nog meer vertraging oplopen. Ook het federaal parket lijkt allesbehalve gelukkig met het doorzetten van de naaktfouilles. “U begrijpt dat wij deze situatie betreuren”, richtte aanklaagster Paule Somers zich tot voorzitster Laurence Massart. “Het is in ieders belang dat dit proces kan doorgaan”, zei federaal procureur Paule Somers. “Er was overeengekomen dat dit niet zou gebeuren. Ik weet niet wat de intenties zijn van de Belgische staat.”

Voorzitster Laurence Massart hoopte de situatie te kunnen deblokkeren door een lid van de directie van de dienst bescherming van de federale politie (DAP) als getuige op te roepen. Het is deze dienst die blijkbaar tegen de uitspraak van de kortgedingrechter in heeft geoordeeld dat de dagelijkse naaktfouilles moeten blijven doorgaan.

Het DAP-directielid verscheen kort na de middag in het oude Navo-gebouw, maar in het gezelschap van een advocaat. “Hij wenst hier in elk geval enkel met bedekt gezicht te getuigen”, bracht de zaalwachter de boodschap over. De man - bleek later - wou bij voorkeur een schriftelijke verklaring afleggen.

‘We moeten vooruit’

“Er is een uitspraak van de kortgedingrechter”, zei een zichtbaar geïrriteerde voorzitster Laurence Massart. “We moet daarmee verder, want wij zijn hier zelf niet bevoegd voor het verloop van het gevangenentransport. Is er bij het federaal parket dan niemand die even rond de tafel kan gaan zitten met de minister? Het enige wat ik wil, is dat het hier vooruitgaat. Het allermoeilijkste was om een jury te vinden. En ja, de democratie werkt. We hébben een jury. Alles verloopt prima, maar bij elke zitting zitten we met een blokkering omtrent het gevangenentransport. We moeten vooruit.”

Aanklaagster Paule Somers: “We kunnen contact nemen met het kabinet van de minister…”

Laurence Massart: “Maar doe het dan! Deze situatie moet worden gedeblokkeerd. Het is kwart na drie. Intussen zitten de onderzoeksrechters (de ochtendlijke getuigen, DDC) hier al sinds negen uur deze ochtend opgesloten in de wachtzaal.”

Uiteindelijk werd beslist dat de verantwoordelijke van DAP schriftelijk zal worden verhoord. In afwachting werd de zitting geschorst. Het proces herneemt woensdagochtend om 9 uur.

‘De slachtoffers zijn razend’

“Dit is onbegrijpelijk”, reageert Gaëtan Maulemans van slachtofferorganisatie Life4Brussels, zelf op 22 maart 2016 aanwezig in metrostation Maalbeek. “Waarom kan in Brussel niet wat in Parijs wel kon? Eerst waren het de beklaagdenboxen, nu is het het transport. De slachtoffers zijn razend. Sommige nabestaanden zijn vandaag pas voor de eerste keer, en vol aarzeling, komen luisteren. En dan krijg je dit. Het enige wat wij vragen is dat dit proces doorgaat. Wij kijken nu vooral naar de minister van justitie. Hij kan deze situatie deblokkeren. Er is een uitspraak van de kortgedingrechter. Als iedereen zich daar nu gewoon bij neerlegt, kunnen we verder.”