Loonverlies voor zieke Vlaams Parlementsleden op komst

Dat Sihame El Kaouakibi nog steeds haar volledige loon krijgt als parlementslid, terwijl ze alweer een ziektebriefje heeft ingediend, hangt het Vlaams Parlement danig de keel uit. En kijk, er lijkt nu ook op korte termijn iets te zullen veranderen.

In juni werd al een juridisch advies besteld, dat moest bekijken of er eventueel een controlearts gestuurd kan worden. Evident is dat niet, want er is geen werkgever-werknemer-relatie tussen een parlementslid en het parlement. Het advies zou er volgende week zijn.

Maar op het Uitgebreid Bureau van gisteren - waar alle fractieleiders en parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) aanwezig waren - stelde Vooruit voor om alvast 1 zin te wijzigen in het reglement. De partij wil dat zieke parlementsleden, net als gewone werknemers, na 30 dagen terugvallen op 60 procent van hun wedde - wat nog steeds neerkomt op zo'n 3.600 euro netto. Groen en Vlaams Belang steunden het voorstel, Pvda was eerder al voor en uit een belronde van onze redactie blijkt dat ook de meerderheid nu bereid is zich achter het voorstel te scharen.

‘Zijn dit beu’

CD&V-fractieleider Peter Van Rompuy noemt het een logisch voorstel en ook Open Vld schaart zich achter het principe: zij waren eigenlijk zelf al van plan om een dergelijk voorstel neer te leggen. “Ik denk dat echt iedereen deze situatie grondig beu is", zegt ook N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele. “Wij kunnen zeker leven met het voorstel van Vooruit, al lijkt het me wel verstandig om dat samen met het juridisch advies te bekijken. Misschien zijn er wel betere maatregelen, maar het uitgangspunt steunen wij absoluut.”

Er is nu afgesproken dat de kwestie volgende week - wanneer ook het juridisch advies er ligt - opnieuw aan bod komt op het Uitgebreid Bureau. Uiteraard zou de regeling best gelden voor alle parlementen, maar zowat alle fracties zijn er intussen van overtuigd dat het Vlaams Parlement niet meer moet wachten met actie. “Laat ons maar de voortrekker zijn, zoals met het inperken van de uittredingsvergoedingen", aldus Vandaele.