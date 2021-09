Loonverlies voor zieke parlementsleden? PS en MR zien dat niet zitten

PS en MR zien het niet zitten dat federale parlementsleden, zoals binnenkort in Vlaanderen, na langdurige ziekte niet meer hun volledig loon zouden ontvangen. Een eerste overleg binnen de meerderheid daarover is afgesprongen.

Moeten parlementsleden hun volledige loon blijven krijgen als ze langdurig ziek zijn of niet? De vraag werpt zich op, nu de affaire rond ex-Open Vld-politica Sihame El Kaouakibi een grote ongelijkheid heeft blootgelegd tussen volksvertegenwoordigers en gewone burgers. Wie als werknemer ziek wordt, valt na 30 dagen terug op 60 procent van zijn of haar wedde. In het parlement blijven zieken gewoon 100 procent van hun loon trekken.

In Vlaanderen zijn alle partijen akkoord om volksvertegenwoordigers na 30 dagen terug te laten vallen op 60 procent van hun loon, ongeveer 3.600 euro netto. Daarom legden de Vlaamse socialisten en de groenen woensdag een gelijkaardige aanpassing op tafel in het meerderheidsoverleg tussen de fractieleiders van de federale regering. Open Vld en CD&V steunden dit voorstel meteen, maar bij PS en MR botsten ze op weerstand.

Vooral voor PS is dit een brug te ver. Waarom willen de Vlamingen een Vlaams probleem importeren op federaal niveau? Fractieleider Ahmed Laaouej (PS) verwees in het overleg naar de dood van PS-Kamerlid Marc Goblet, afgelopen juni. Sommige parlementsleden worden nu eenmaal echt ziek, klonk het. Waarom moeten zij de prijs betalen voor iemand als El Kaouakibi, die er de kantjes van afloopt? Ook MR stond op de rem.

Excessen

Een oplossing is voorlopig niet in zicht. Als volgende week een langverwacht juridisch advies over de nieuwe ziekteregeling voor Vlaams Parlementsleden op tafel komt, willen de Vlaamse Vivaldi-partijen dit wel aangrijpen om de discussie te heropenen. “We gaan dit sowieso terug op tafel leggen. We hopen dat er dan toch nog iets mogelijk is”, zegt Melissa Depraetere, federaal fractieleider van Vooruit.

Ook de groenen dringen aan op een aanpassing van de regels. “Voor ons is het de logica zelve dat federale parlementairen dezelfde regeling krijgen als gewone werknemers. Dat is een kwestie van eerlijkheid en rechtvaardigheid”, zegt fractieleider Wouter De Vriendt (Groen). Volgens hem is het duidelijk dat de affaire-El Kaouakibi bepaalde “excessen” heeft blootgelegd in de parlementaire verloning.

Onlangs raakte bekend dat El Kaouakibi, naar wie een gerechtelijk onderzoek loopt omwille van mogelijke subsidiefraude, opnieuw een ziektebriefje had ingediend in het Vlaams Parlement. Ze stapte nochtans uit Open Vld en is al bijna een jaar niet meer in het halfrond geweest. Hierdoor leeft de indruk dat ze zich vastklampt aan haar vergoeding. “We zitten met een systeemfout die moet worden weggewerkt”, aldus De Vriendt.

Niet met vinger wijzen

Als gevraagd wordt waarom PS zich verzet, verwijst Laaoej opnieuw naar zijn collega die vlak voor de zomer overleed. “Ziekteverlof mag niet verward worden met verlof. Sommige mensen worden echt ziek. Het is niet aanvaardbaar dat we die mensen, die sowieso al zwaar afzien, met de vinger wijzen.”

MR ergert zich aan de steekvlampolitiek langs Vlaamse kant. “Het heeft geen zin om nu snel grote conclusies te trekken op basis van een zeer specifiek geval in het Vlaams Parlement”, vindt fractieleider Benoît Piedboeuf. “En dan nog een geval waarvan we de details enkel via de pers kennen.”

Alle voor- en tegenstanders zijn wel bereid om de discussie verder te voeren, klinkt het.