Long-covidpatiënten krijgen voortaan zorg terugbetaald: ‘Dit is een heel belangrijke stap’

Maandenlang al vragen patiënten die nog steeds de nasleep voelen van een besmetting met het coronavirus om erkenning en terugbetaalde zorg. Sinds de eerste golf worstelen heel wat mensen die besmet raakten met chronische vermoeidheid, kortademigheid, ‘hersenmist’ of problemen met concentratie.

Donderdag bereikte een werkgroep binnen het Belgische Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) een akkoord over terugbetaalde zorg voor patiënten met long covid. Vanaf juli zouden patiënten gebruik kunnen maken van de nieuwe regeling, die volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) tot “een tastbare vooruitgang” moet leiden.

Specifieke klachten

Concreet krijgen patiënten die drie maanden na een coronabesmetting symptomen van long covid vertonen recht op twee mogelijke zorgtrajecten. Patiënten met erg specifieke klachten kunnen kiezen om een zorgtraject te starten bij de kinesist, de psycholoog of de logopedist. Een vastgelegd aantal sessies wordt daarbij terugbetaald, en bovendien hoeven patiënten remgeld noch supplementen te betalen.

Patiënten met heel uiteenlopende klachten kunnen dan weer een multidisciplinair zorgtraject krijgen dat verschillende types zorg bundelt, gaande van kinesitherapie tot voedingsondersteuning of psychologische hulp. Dat zorgtraject wordt opgemaakt in samenspraak met een zorgcoördinator. “Die staat centraal in dit nieuwe model van samenwerking dat we in de eerste lijn introduceren”, zegt Vandenbroucke. “De zorgcoördinator zal het partnerschap uitbouwen met de arts en eerstelijnsverzorgers, maar ook luisteren naar de patiënt en zijn of haar klachten.”

13.000 patiënten

Met het voorziene budget van 7,1 miljoen euro zouden volgens Vandenbroucke 13.000 patiënten van de nieuwe regeling kunnen profiteren. Dit budget kan echter nog aangepast worden als er meer gevallen opduiken. Het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) schat bijvoorbeeld dat 5 tot 36 procent van de besmette mensen die niet in het ziekenhuis belandde, tot drie maanden na de besmetting post-covidsymptomen vertoont.

“Dit is een heel belangrijke stap voor ons”, zegt Ann Li, voorzitter van patiëntenvereniging Post Covid. “Alleen had die terugbetaalde zorg er wel wat eerder mogen zijn.” Landen als Nederland en het Verenigd Koninkrijk kenden al langer specifieke programma’s voor mensen met het zogenaamde postcovidsyndroom. Volgens Vandenbroucke ontbrak het tot nu toe echter aan voldoende wetenschappelijke gegevens om specifieke zorgtrajecten rond long covid op te stellen.

Volgens Li is er ook na deze overeenkomst nog veel werk voor de boeg. “Het is heel belangrijk dat er meer uniformiteit komt in de diagnoses. Zowel artsen, werkgevers als het grote publiek moeten over deze aandoening gesensibiliseerd worden.” Daarnaast moet er volgens Li nog meer aandacht komen voor de financiële kost die long covid met zich meebrengt, bijvoorbeeld omdat patiënten lange tijd thuis moeten zitten of hun werk verliezen.