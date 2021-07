Lokerse Feesten trappen corona-editie op gang: ‘Ook zonder uitbundig dansen ontstaat er sfeer’

Mondmaskers, drank die geleverd wordt aan tafel en een beperkt publiek opgedeeld in bubbels. De Lokerse feesten vieren hun 45ste editie sinds vrijdag met een reeks concerten die getekend worden door het coronavirus. Toch wordt het geen feest in mineur: ‘Ook zonder uitbundig dansen ontstaat er sfeer.’

“Ik ga al jaren naar concerten en festivals, maar deze setting is erg ongewoon.” Een jonge vrouw staart vrijdagavond verwonderd naar het parkeerterrein waarop de Lokerse Feesten dit jaar opnieuw een tiendaagse concertreeks organiseren. Over de site lopen tientallen gemaskerde vrijwilligers met een bus ontsmettingsmiddel rond. Vastberaden manoeuvreren ze tussen de hoge tafels waaraan 1.600 bezoekers, keurig onderverdeeld in bubbels van vier, de start van het concert van de Belgische elektrorockband Goose afwachten. “Het terrein lijkt dit jaar op een cultureel centrum in openlucht, maar ik hoop dat de mensen alsnog gecharmeerd worden door de sfeer die het festival uniek maakt”, zegt Frank Smit (59), die al 24 jaar als vrijwilliger meedraait.

Voor de start uiten bezoekers hun bezorgdheid over hoe de coronamaatregelen op de festivalbeleving zullen inwerken. “In een normaal jaar kunnen we hier samen dansen, maar die optie is er natuurlijk niet nu iedereen aan tafel gekluisterd moet blijven”, zegt Dirk Van Speybrouck (53), die op de eerste rij zit. Kenny Salien (30) en Jolien Haesendonckx (24) zijn optimistischer: “We komen al jaren naar dit festival en waarderen de gemoedelijke sfeer hier. Deze concertreeks wordt anders, maar misschien kunnen de Lokerse Feesten zich zo wel heruitvinden. Verandering is niet noodzakelijk slechter.”

Een gemoedelijke sfeer op de Lokerse feesten. Met drank geserveerd aan tafel. Beeld © Stefaan Temmerman

Dat festivals als de Lokerse Feesten dit jaar bezoekers kunnen ontvangen, is een klein wonder. De overheid deed pas op 7 mei uit de doeken welke coronamaatregelen bij zomerse concerten en festivals zouden gelden. Op dat moment hadden verschillende organisatoren van evenementen de handdoek al in de ring gegooid of organiseerden ze een afgeslankte editie van hun project. De Lokerse Feesten horen bij die laatste categorie. “Tijdens normale edities kunnen we 15.000 bezoekers per concert ontvangen, maar door de afstandsvoorschriften is er nu maar plaats voor 400 bubbels van 4 mensen ”, zegt organisator Timothy Heyninck. Financieel heeft die aanpak grote gevolgen voor het festival. “We hopen dit jaar break-even te draaien, maar dat is enkel mogelijk dankzij een renteloos voorschot van de Vlaamse overheid en een subsidie van 300.000 euro.”

De moeilijkheden om het festival te organiseren, beperkten zich niet tot het budget. “Om deze light-editie op poten te zetten, vergaderden we meer dan ooit tevoren. Over elk detail moesten we nadenken: veiligheidsvoorschriften, logistieke uitdagingen en een aangepaste catering”, zegt Heyninck. Een interessante line-up samenstellen ging echter vlotter. Dit jaar treden voornamelijk lokale artiesten als Bart Peeters, Hooverphonic en Novastar op. “Geen toeval”, klinkt het bij de organisator. “Belgische muzikanten en festivals hebben elkaar deze zomer nodig om te overleven. Bovendien is het makkelijker in deze onzekere tijden op artiesten in te zetten die geen wereldreizen hoeven te maken om ergens op te treden.”

Måneskin

Een belangrijke uitzondering daarbij is er voor Måneskin, de Italiaanse rockband die in mei het Eurovisiesongfestival won. De tickets voor het concert van de groep vlogen in enkele minuten tijd de deur uit, waardoor veel fans gefrustreerd reageerden. “Het doet pijn dat we de groep geen vol festivalterrein kunnen bieden, maar hun aanbod was te mooi om te laten liggen”, zegt Heyninck.

De context waarin het festival plaatsvindt, verschilt dit jaar radicaal met vroeger. Toch zie je tijdens de openingsavond van de Lokerse Feesten vertrouwde elementen. Het enthousiasme waarmee bezoekers en vrijwilligers over het evenement spreken, bijvoorbeeld. “Mijn moeder is al jaren coördinator van de vrijwilligersploeg en dit jaar mag ik voor het eerst zelf meewerken”, vertelt Kato Coppens (17) terwijl ze de netheid van de tafels inspecteert. “Ik ben opgegroeid op dit festivalterrein en vind het hier heerlijk. Het voelt goed om bij te kunnen dragen aan de sfeer waar ik zelf al jaren van geniet.”

Flexibiliteit

Frank Smit, eveneens lid van de vrijwilligersploeg, is het daarmee eens. “Ik neem twee weken vrijaf om hier te werken. Na het moeilijke jaar hoop ik dat we mensen wat verpozing kunnen bieden. Daarnaast zou het mooi zijn als dit festival straks bewijst dat ambiance ook mét coronamaatregelen kan bestaan”, waarmee hij naar de inmiddels geannuleerde edities van Pukkelpop en Tomorrowland verwijst.

Wanneer de lichten even later uitgaan en voorprogramma The Haunted Youth het podium betreedt, ontstaat een bijzondere sfeer op het terrein. Eerst klappen de aanwezigen nog schaapachtig mee, maar langzaam ontdooit het publiek en wordt er uitbundig rond de tafels gedanst. Voor Heyninck is het enthousiasme van de bezoekers de kroon op het maandenlange werk van zijn team. “Ondanks alles staan we er nog. De komende tien dagen vieren we het feest van het doorzettingsvermogen en van de flexibiliteit. Al hopen we natuurlijk dat we in 2022 terugkeren met een editie waarin corona afwezig is en die beantwoordt aan de maatschappelijke knaldrang.”