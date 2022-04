Lockdown Shanghai leidt tot nieuwe bottleneck vrachtvervoer

In de haven van Shanghai, die de meeste vracht wereldwijd verwerkt, loopt de drukte door de lockdown op. Er wachten nu 302 vrachtschepen om te kunnen lossen en laden, ruim drie keer zo veel als vorig jaar rond deze tijd. Dit blijkt uit cijfers van maritiem dataplatform VesselsValue. Het containervervoer loopt momenteel grote vertraging op door de strenge coronamaatregelen. Havenarbeiders om te laden en lossen zijn er wel, die slapen verplicht in de haven, maar aan vrachtwagens om goederen verder te vervoeren is groot gebrek.

Inmiddels is de gemiddelde wachttijd in de haven van Shanghai voor bulk- en vrachtschepen bijna drie dagen, een ruime verdubbeling in twee weken tijd. Dit is zelfs langer dan vorig jaar, toen enkele Chinese havens gesloten waren vanwege coronabesmettingen en de haven in Shanghai enige tijd gesloten was vanwege een tyfoon.

Corona en Ever Given

De achterstand in het containervervoer door eerdere coronalockdowns en de Ever Given, die vastlag in het Suez-kanaal, is bovendien nog niet ingelopen. Het duurt nu gemiddeld 112 dagen voordat goederen uit een Chinese fabriek een magazijn in Europa hebben bereikt, blijkt uit cijfers van internationaal transportbedrijf Flexport Inc. Voor de pandemie arriveerden goederen na 50 à 60 dagen.

Eind maart ging Shanghai in lockdown, in eerste instantie voor enkele dagen. Enkele huizenblokken waren al eerder afgesloten. Nu, ruim een maand later, is het einde van de strenge maatregelen nog niet in zicht. Sinds enkele dagen dalen de besmettingscijfers wel. Inwoners van Beijing vrezen een soortgelijk scenario, nu ook daar zo’n 30 besmettingen per dag worden geconstateerd.