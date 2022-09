Lockdown beïnvloedde ook het gedrag van apen in dierentuinen

U herinnert ze zich vast nog wel, die lockdowntijden. Misschien ging u maniakaal fietsen of wandelen of transformeerde u net tot een zitzak, vond u een rustpunt in de ratrace of belandde u in een mentale hellhole. Hoe dan ook, die lockdowns lieten ons gedrag en onze gewoonten niet koud. De mens, zo toont een nieuwe Britse studie, is lang niet de enige primaat die daar last van had.

De studie, gepubliceerd in vaktijdschrift Animals, keek naar het gedrag van bonobo’s, chimpansees, bavianen en gorilla’s in een dierentuin en safaripark. Ze vergeleken de situatie in 2020, toen ze tijdens de lockdown zonder publiek door het leven moesten, met hoe de primaten zich gedroegen toen de bezoekers weer toestroomden. “Een unieke kans” om te begrijpen hoe bezoekers het gedrag in een dierentuin beïnvloeden, vertelt onderzoeker Samantha Ward (Nottingham Trent University) aan The Guardian. “Cognitief gezien behoren primaten tot de meest geavanceerde soorten in dierentuinen, en hun interacties met bezoekers zijn complex.”

De onderzoekers observeerden heel wat veranderingen in gedrag. Zo vertoonden groene bavianen meer seksueel en dominant gedrag tijdens de lockdown dan toen de bezoekers terugkeerden. Bonobo’s en gorilla’s brachten meer tijd alleen door, en de gorilla’s rustten ook meer. Bij de chimpansees bleek de heropening van de dierentuin de eetlust dan weer aan te wakkeren.

Dierenrechtenactivisten zullen in het onderzoek alvast weinig munitie vinden. Of een langdurige periode eerder positief of negatief was voor de individuele primaten, is volgens de wetenschappers namelijk erg moeilijk te zeggen. Dat bonobo’s en gorilla’s zich socialer gedragen bij de terugkeer van bezoekers, zou een pluspunt kunnen zijn. Dat het rustgedrag van gorilla’s - een meer sedentaire soort - verstoord raakt, is dan weer een mogelijk argument tégen publiek.

Of lockdownervaringen voor individuele dieren positief, negatief of neutraal waren, is volgens de wetenschappers moeilijk te zeggen, maar juist de chimpansees en bavianen bleken juist gestimuleerd te worden door de terugkeer van bezoekers.

Dat de interacties tussen dierentuinbezoekers en de primaten impact heeft, mag wel duidelijk zijn. In het safaripark benaderden de groene bavianen bijvoorbeeld vaker de bezoekersauto’s dan het voertuig van de beheerder van het park. De studie suggereert dat het wegblijven van auto’s het verhoogde seksuele gedrag tijdens de sluiting mogelijk maakte.

Volgens onderzoeker Ellen Williams (Harper Adams University) maakt de studie duidelijk dat primaten zich actief aanpassen aan hun leefruimte. Daarop inspelen bij het ontwerpen van die ruimtes, is dan ook “erg belangrijk voor hun welzijn.”