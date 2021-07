Live - Waterpeil van Maas in Limburg blijft dalen, 3 lichamen gevonden in Chaudfontaine

▶ Bekijk hier beelden van koning Filip en koningin Mathilde die in Pepinster waren om de slachtoffers te steunen:

Hoe is de situatie nu?

• Het noodweer heeft in ons land het leven gekost aan minstens 20 personen. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden tijdens een persconferentie vrijdag. Dinsdag 20 juli wordt een dag van nationale rouw.

• Er zijn ook zeker 20 vermisten, onder wie een meisje van 15 dat in Marcourt, in de gemeente Rendeux in de provincie Luxemburg, werd meegesleurd door de Ourthe.

• Het waterpeil en -debiet van de Maas in Limburg blijft dalen. Het waterpeil stond er gevaarlijk hoog vrijdagochtend, maar in de loop van de dag werd er dan toch een daling waargenomen.

• In Belgisch Limburg werd Herk-de-Stad vrijdag geconfronteerd met een dijkbreuk op de Demer. Het water had een grote bres van een tiental meter geslagen in de Demerdijk. De gemeente probeerde het gat te dichten, maar moest daar vrijdagavond mee stoppen uit veiligheidsoverwegingen.

• In Duitsland kostte het noodweer het leven aan minstens 106 mensen: 63 in Rijnland-Palts en 43 in Noordrijn-Westfalen. Bij een aardverschuiving in Erfstadt-Blessem (Noordrijn-Westfalen) vielen vrijdagvoormiddag verschillende slachtoffers en er zijn meerdere vermisten. In de gemeente Bad Neuenahr-Ahrweiler (Rijnland-Palts) zijn ongeveer 1.300 mensen vermist.