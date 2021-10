Liveblog Vlaams Parlement

Live - Wat met de scholen nu cijfers stijgen? Onderwijsminister Weyts wordt aan de tand gevoeld in Vlaams Parlement

Vlaams minsiter van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Beeld Photo News

Het Vlaams Parlement buigt zich vanaf 14 uur over enkele hete hangijzers. Tijdens het vragenuurtje worden onder meer vragen verwacht over de invoering van de coronapas in de Vlaamse horeca en de noodzaak van coronamaatregelen in het onderwijs, nu de besmettingscijfers er stijgen. Volg het hier live.