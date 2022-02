Live - Vandaag onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne, offensief rond Kiev gaat ondertussen door

• Hevige gevechten in slag om Kiev, maar de hoofdstad is nog steeds in Oekraïense handen. Wat zegt dat over de Russische opmars?

• Europa en Verenigde Staten treffen extra sancties. Die hebben gevolgen voor westerse burgers en bedrijven, maar econoom Koen Schoors (UGent) benadrukt waarom ze noodzakelijk zijn: ‘Als we nu niets doen, wordt Rusland onstopbaar.’

• Honderdduizenden vluchtelingen trekken naar Europa. Voorbij de Poolse grens krijgen ze een golf van solidariteit.