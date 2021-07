Live - Twintiger omgekomen in Eupen, Maas dreigt uit oevers te treden nabij Luik

Hoe is de situatie nu?

• Het is de afgelopen nacht hevig blijven regenen in de provincies Luik, Namen, Luxemburg en Limburg. Meerdere dorpen zijn overstroomd en wegen zijn afgesloten.

• In Luik dreigt deze namiddag de Maas te overstromen. De burgemeester en gouverneur vragen inwoners om hun kelders leeg te maken.

• In Moelingen (Voeren) zijn afgelopen nacht inwoners geëvacueerd per boot. Volgens de burgemeester is het nu wachten tot het water tegen de middag zal wegtrekken. Daarna kan de brandweer beginnen met pompen.

• Het noodweer heeft het leven gekost aan minstens een persoon, mogelijk twee. Een 22-jarige man is verdronken in Eupen. In Marcourt (Luxemburg) zou een meisje van 15 in de Ourthe gevallen zijn. Er is de hele nacht gezocht met duikers en drones, maar volgens de politie is ze nog niet teruggevonden.