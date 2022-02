Liveblog Storm Eunice

Live - Tweede dodelijke slachtoffer na storm Eunice in België, code oranje morgen niet uitgesloten

Op veel plaatsen zijn bomen op de weg beland. Beeld Wannes Nimmegeers

Storm Eunice is vrijdag aan land gegaan in België en heeft veel schade aangebracht.



• In West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen was code oranje afgekondigd. Er zijn windsnelheden tot 133 kilometer per uur gemeten in Oostende.



• Het openbaar vervoer was zwaar verstoord. Het trein- en busverkeer zou vandaag weer zo goed als normaal moeten verlopen.



• Er viel één dode en meerdere gewonden.



Volg alle ontwikkelingen over de nasleep van de storm in onze liveblog.