Liveblog Proces aanslagen Parijs

Live - Terreurproces Parijs even stilgelegd nadat verdachte onwel wordt

Xavier Nogueras, advocaat van Mohamed Amri. Beeld EPA

Het assisenproces over de terreuraanslagen van Parijs is gestart. Bij die aanslagen op 13 november 2015 vielen 137 doden en meer dan 400 gewonden. De belangrijkste beklaagde is Salah Abdeslam, de enige terrorist die zichzelf die avond niet om het leven bracht. Het proces zal zo’n negen maanden duren. Volg de belangrijkste ontwikkelingen op dag één in deze liveblog.