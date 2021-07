Liveblog Olympische Spelen

Live - Teleurstelling bij de Belgen: Mertens, Achab en ook Van Snick uitgeschakeld

Jaouad Achab en Elise Mertens sneuvelden op de Spelen, Charline Van Snick stootte wel door. Beeld REUTERS/Photo News

Eindelijk is het zover: de Olympische Spelen in Tokio gaan na een jaar uitstel toch van start. Twee weken lang staat alles in het teken van topsport. Volg de laatste ontwikkelingen in onze liveblog.