Liveblog Storm Eunice

Live - Storm Eunice. NMBS legt treinverkeer deze namiddag deels stil, scholen sluiten de deuren

In het Verenigd Koninkrijk kwam Eunice al aan land. Beeld AFP

Storm Eunice zal deze namiddag in België aan land gaan. In drie provincies is code oranje afgekondigd, al waarschuwt het KMI dat het waarschuwingsniveau eigenlijk ‘dieporanje’ is en op het randje van code rood balanceert. Er worden windsnelheden van 120 tot 140 kilometer per uur verwacht. Volg alle ontwikkelingen over de storm in onze liveblog.