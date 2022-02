Liveblog Storm Eunice

Live - Storm Eunice in België: NMBS legt treinverkeer deels stil, omwaaiende boom treft jogger in Menen

Stormschade in Veurne. Beeld Bart Boterman

Storm Eunice is rond 14 uur in België aan land gegaan. Nog tot 19 uur zal er veel hinder zijn



• In West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen is code oranje afgekondigd. Er worden windsnelheden van 120 tot 140 kilometer per uur verwacht.



• De NMBS heeft het treinverkeer in grote delen van Vlaanderen stilgelegd tot 18 uur.



• Veel scholen zijn vervroegd gesloten.



Volg alle ontwikkelingen over de storm in onze liveblog.