Live - Storm Eunice in België: man overleden na val in het water, openbaar vervoer op veel plaatsen stilgelegd

Schade door de storm in Gent. Beeld Wannes Nimmegeers

Storm Eunice is rond 14 uur in België aan land gegaan en heeft veel schade aangebracht.



• In West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen is code oranje afgekondigd. Er zijn windsnelheden tot 130 kilometer per uur gemeten.



• De NMBS heeft het treinverkeer in grote delen van Vlaanderen stilgelegd tot 18 uur. Het busverkeer ligt stil in de provincies waar code oranje van kracht is. Ook de kusttram rijdt niet uit.



• Er viel zeker één dode en meerdere gewonden.



