Live. Rusland: morgen nieuwe onderhandelingen met Oekraïne over staakt-het-vuren

• ‘Poetin vecht zichzelf in een hoek, en dat is het angstaanjagende’: expert Laurien Crump

• Russisch leger verhevigt aanvallen en belegert steeds meer steden, Oekraïne houdt stand in Kiev: hier staan beide legers nu



• Rusland schakelt over naar plan B in Oekraïne: de deur naar verdere escalatie met het Westen staat open

• ‘Het is nu de stilte voor de storm in Kiev. Ze wachten af om beschoten te worden’: onze journaliste in Oekraïne