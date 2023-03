Live - Rusland lijdt grootste verliezen sinds begin oorlog • Cherson onder vuur

Achter­grond Oekraïne Oekraïense soldaten vragen zich af waar ze nog voor vechten in Bachmoet: ‘Ik heb nog nooit zo veel mensen recht in kogelregen zien lopen en sterven’ Oekraïense soldaten vragen zich af waar ze nog voor vechten in Bachmoet: ‘Ik heb nog nooit zo veel mensen recht in kogelregen zien lopen en sterven’