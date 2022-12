Live - Rusland lanceert opnieuw massale aanvalsgolf op Oekraïne: ‘Meer dan 120 raketten afgevuurd’ • ‘14-jarig meisje gewond in Kiev’

Analyse Oorlog in Oekraïne Hoe ziet het verdere verloop van de oorlog eruit in 2023? ‘Voor Oekraïne komt het er nu op aan in het offensief te blijven’ Hoe ziet het verdere verloop van de oorlog eruit in 2023? ‘Voor Oekraïne komt het er nu op aan in het offensief te blijven’