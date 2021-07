Live - Provinciegouverneur laat alle tentenkampen in provincie Namen evacueren

Een week na de zware overstromingen krijgt ons land opnieuw af te rekenen met onweders. De officiële dodentol van de watersnood in ons land staat inmiddels op 36. Daarnaast zijn 7 personen nog vermist. Volg alle ontwikkelingen rond het noodweer in deze liveblog.

Hoe is de situatie nu?

• Het noodweer van vorige week heeft in ons land het leven gekost aan minstens 36 personen. Dat meldt het Nationaal Crisiscentrum. Nog 7 mensen zijn vermist.

• In buurland Duitsland vielen er al 180 doden, onder wie 5 brandweerlieden. 150 mensen zijn er nog vermist. Er wordt 400 miljoen euro aan noodhulp voorzien door de deelstaten en de federale regering.

• Dit weekend trekken opnieuw zware onweders over ons land. Vooral de provincie Namen kreeg zaterdagavond af te rekenen met ernstige overstromingen. In Dinant stonden straten blank en zijn verschillende auto’s aan het drijven geslagen, in de stad Namen verzoorzaakte een kleine aardverschuiving de instorting van een muur. In Ahnée kwam het water in sommige huizen tot een meter hoog.

• Vanaf zondagmiddag worden er opnieuw hevige regenbuien voorspeld. Het KMI geeft code geel voor het hele land van ongeveer 13 uur tot 21 uur. Ook begin volgende week kan het nog hevig gaan regenen.

▶ Bekijk: ernstige overstromingen in provincie Namen