Live. Proces-Jan Fabre: ‘Stage in ruil voor maaltijden, maar enkel tijdens de week’

Achter­grond Oorlog in Oekraïne Helft van Belgische strijders in Oekraïne is al teruggekeerd: ‘Geen zin om als kanonnenvlees te dienen’ Helft van Belgische strijders in Oekraïne is al teruggekeerd: ‘Geen zin om als kanonnenvlees te dienen’