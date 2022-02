Liveblog Oekraïne

Live - President Biden: ‘Poetin heeft besloten om Oekraïne binnen te vallen’

Volgens Amerikaans president heeft Poetin beslist om aan te vallen. Beeld DM

De spanningen rond Oekraïne lopen dag na dag op. De belangrijkste ontwikkelingen in het conflict volgt u in deze liveblog.



• De voormalige Sovjet-republiek Oekraïne zou graag toetreden tot de NAVO. Dat wil Russisch president Vladimir Poetin koste wat kost vermijden, en hij stuurde meer dan 190.000 militairen naar de grensregio.



• Ook in twee pro-Russische separatistische regio’s in het land - Donetsk en Loehansk - laait het geweld op.



