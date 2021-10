Liveblog Begroting

Live - Premier De Croo vraagt vertrouwen Kamer: ‘Hervorming zal inzet vragen van iedereen’

Beeld BELGA

De federale regering heeft een finaal akkoord bereikt over de begroting en de gekoppelde dossiers. Daar was deze ochtend nog veel onduidelijkheid over na berichten dat de onderhandelingsgesprekken vast waren gelopen. Om 14 uur heeft premier Alexander De Croo de zijn regeerverklaring voorgelezen in de Kamer. De laatste ontwikkelingen volgt u in deze liveblog.