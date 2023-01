Live - Polen gaat Duitsland om toestemming vragen Leopard-tanks te sturen

Nieuws Oorlog in Oekraïne Minister-president Jambon op tweedaags bezoek in Oekraïne: ‘We geven voor 2 miljoen euro steun via het Rode Kruis’ Minister-president Jambon op tweedaags bezoek in Oekraïne: ‘We geven voor 2 miljoen euro steun via het Rode Kruis’