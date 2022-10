Live - Poetins leger krijgt harde kritiek van aanhangers van de oorlog • Oekraïne bevrijdt 400 vierkante kilometer in zuiden

Achter­grond 3M Kunnen we ons drinkwater nog zuiveren van PFOS? ‘Als we de Europese waternormen niet halen, betekent dat het einde van de Vlaamse economie’ Kunnen we ons drinkwater nog zuiveren van PFOS? ‘Als we de Europese waternormen niet halen, betekent dat het einde van de Vlaamse economie’