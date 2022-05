Live - ‘Poetin verklaart mogelijk volgende week Oekraïne officieel de oorlog’ • Rusland: Israël steunt ‘neo-nazi's’ in Oekraïne

Getuige­nis­sen Marioepol Twee maanden overleefden ze in de bunker van staalfabriek Marioepol, vol gewonden en doden: ‘Wat we zagen, was verschrikkelijk’ Twee maanden overleefden ze in de bunker van staalfabriek Marioepol, vol gewonden en doden: ‘Wat we zagen, was verschrikkelijk’