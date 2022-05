Live - Poetin klaagt over ‘ongegronde’ beschuldiging voedselcrisis • Ook Verenigd Koninkrijk wil zwaar raketsysteem leveren aan Oekraïne

Nieuws Oorlog in Oekraïne Triomfantelijke stemming in Oekraïne slaat om in somberheid en angst: ‘Zonder artillerie kunnen we Russen niet terugdrijven’ Triomfantelijke stemming in Oekraïne slaat om in somberheid en angst: ‘Zonder artillerie kunnen we Russen niet terugdrijven’