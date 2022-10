Live - Poetin bevestigt aanvallen met langeafstandsraketten ‘als vergelding voor ontploffing Krimbrug’ • Wit-Rusland kondigt ‘gezamenlijke troepenmacht’ aan

Over­zicht Aanvallen op Oekraïne Poetins antwoord na de aanslag op de Krimbrug: wat we nu weten over de ‘rakettenregen’ op Kiev en andere Oekraïense steden Poetins antwoord na de aanslag op de Krimbrug: wat we nu weten over de ‘rakettenregen’ op Kiev en andere Oekraïense steden